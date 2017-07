Feijóo advierte a Rajoy que "no debe negociar nada" con el actual Gobierno catalán: "Sería un gravísimo error"

Publicado 22/07/2017 12:16:19 CET

Sostiene, ante la vía constitucional de suspender la autonomía de Cataluña, que "no hay que descartar ningún artículo" de la Carta Magna

Elogia a Rajoy porque hace "más de lo que puede" y no ve "inverosímil" que repita, pero cree que el PP no aceptaría un 'dedazo' si hay sucesor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo sostiene que, "en los términos actuales" y con el referéndum del 1 de octubre fijado en el calendario, sería "un gravísimo error" negociar bajo la "amenaza" de declarar "independiente" una parte de España. Por eso, lanza un mensaje claro al Gobierno que dirige Mariano Rajoy: "No debe negociar nada" con el actual Ejecutivo catalán.

"En este momento, el Gobierno, ya sea del PSOE o del PP, no debe negociar nada con la actual Generalitat", ha sentenciado Feijóo, en una entrevista concedida a Europa Press, nueve meses después del arranque de un tercer mandato en el que se ha consolidado como el 'barón' autonómico con la única mayoría absoluta de España y con el proceso soberanista catalán en el foco político.

Desde Galicia y con el debate de la financiación autonómica sobre la mesa, insiste en que España "ya tiene la suficiente experiencia como para no negociar nada" bajo "los términos" que plantea el Gobierno de Carles Puigdemont y pone como ejemplo la actitud que, en su día, mantuvo el Ejecutivo socialista frente al denominado 'Plan Ibarretxe'.

"Creo que ningún Gobierno debería negociar, igual que José Luis Rodríguez Zapatero no negoció con Ibarretxe para que retirase su plan", ha aseverado. Y es que, aunque se declara "partidario de hablar siempre con las comunidades", toda vez que preside una, también considera que hay ocasiones en las que es preciso "plantarse".

"PURGA NUNCA VISTA EN 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

No en vano, ha advertido de que Cataluña está "conculcando la democracia y la libertad de expresión", además de hacer "una purga" dentro del Gobierno autonómico "como nunca se había visto en 40 años de democracia.

Feijóo ha argumentado que en Cataluña se "va contra la democracia" porque "no se respetan las leyes" y se atenta contra la libertad de expresión porque "un conseller que ha dudado, no cuestionado, sino dudado de la viabilidad de un referéndum ilegal, ha sido cesado", en referencia a la destitución del conseller de Empresa, Jordi Baiget.

"Y, posteriormente, se ha hecho una purga de otros miembros del Gobierno incluyendo a alguien estratégico como es el del director de los Mossos d'Esquadra poniendo al frente de estos cargos a independentistas. ¿Usted cree que es democracia?", se ha preguntado.

"NO DESCARTAR NINGÚN ARTÍCULO"

En la entrevista, Feijóo ha defendido que el Ejecutivo central está "haciendo lo que tiene que hacer" y "mostrando claramente que el referéndum no se va a celebrar". Así, ha avalado declarar "nulos o ilegales" todos aquellos actos de carácter "administrativo o político" susceptibles de "producir efectos en el camino" del 1-O.

En todo caso, preguntado acerca de si el Gobierno debería aplicar el artículo 155 de la Carta Magna y suspender la autonomía de Cataluña, ha replicado que "no hay que descartar ningún artículo de la Constitución" porque, si no, "habría que derogar" tal precepto.

"Todos los artículos de las leyes se aplican cuando ha lugar a la aplicación del concepto escrito en el mismo", ha sentenciado, convencido de que, si hay un fracaso en la 'operación diálogo' con Cataluña, no es de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sino del Gobierno catalán.

"Ese Gobierno de Cataluña no pasará a la historia por representar los intereses de los ciudadanos, sino como un Gobierno que ha metido en gran lío a los catalanes y al resto de los españoles", ha proclamado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Aunque Feijóo es tajante acerca de que la financiación no se use para negociar con Cataluña, el presidente gallego no quiere que se paralice este debate que --ha subrayado-- "no afecta a una, sino a todas las comunidades".

"Cataluña no se ha sentado a la mesa. Imagínese lo que quiere negociar. Nosotros, si somos llamados a la mesa de negociación, acudiremos", ha avanzado, a la espera de que, "en las próximas semanas", se haga público el informe del comité de expertos que trabaja en una propuesta para la reforma del sistema.

RAJOY HACE "MÁS DE LO QUE PUEDE"

Preguntado acerca de si cree que Rajoy podrá agotar la legislatura, dada la situación del PP en el Congreso y la aproximación de Podemos y PSOE al recuperar Pedro Sánchez el liderazgo, ha replicado que hay unos presupuestos para 2017, lo que significa que, "en el peor de los casos, habría una prórroga" de las cuentas y que la legislatura estuviese en un 75 por ciento agotada".

"Lo que tiene que hacer Rajoy no es fácil, pero lo está haciendo. Ha sido capaz de conseguir una estabilidad presupuestaria mínima, pero garantista para sacar los asuntos más importantes", ha defendido Feijóo, antes de subrayar que España es hoy "uno de los países claves en la UE".

"Creo que el presidente Rajoy está haciendo más de lo que puede y cualquier persona en su lugar se sentiría razonablemente satisfecho con las herramientas que tiene para conseguir que España funcione", ha aseverado.

Con todo, admite "echar de menos" medidas "estructurales y de reforma". "¿Qué España está perdiendo oportunidades para seguir haciendo reformas? Sí. ¿Qué el Congreso está para tumbar cualquier reforma del Gobierno? También", ha reconocido el dirigente popular.

NO VE "INVEROSÍMIL" QUE RAJOY REPITA

Tras analizar la coyuntura política estatal y la situación del PP en el Congreso, Feijóo ha reconocido que "nunca" ha "preguntado" a su jefe de filas si volverá a presentarse en las próximas elecciones generales pero, tras defender su labor, ha destacado que no ve "inverosímil" que lo haga.

Amigo de medir los tiempos y reacio a dar pistas sobre su propio futuro político, el líder del PP gallego sí tiene claro que su partido en la actualidad no aceptaría un 'dedazo' como el del expresidente José María Aznar con el propio Rajoy.

"Creo que el PP en este momento no asumiría un candidato nombrado en una junta directiva nacional. Haría una profunda reflexión y habría elecciones internas", ha augurado.

VACACIONES LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

Ajeno a las críticas que ha recibido la presidenta de la Comunidad de Madrid, la también popular Cristina Cifuentes, tras asegurar que no se irá de vacaciones, el presidente gallego cierra la entrevista con Europa Press asegurando que él sí tiene el objetivo de descansar la segunda quincena de agosto.

"No sé lo que va a hacer mi colega, yo voy a intentar coger vacaciones la segunda quincena de agosto. Voy a disfrutar de mi hijo y de Galicia", asegura Feijóo, quien se ha estrenado como padre este mismo año.