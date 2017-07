Feijóo apela a "limpiar" la AP-9 de la carga de los peajes bonificados y después seguir hablando del traspaso

Publicado 13/07/2017 16:47:55 CET

"No renunciamos al traspaso, pero hay que cerrarlo cuando cerremos el tema de los peajes", dice, sobre las bonificaciones de Rande y A Barcala

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este jueves en que no aceptará ninguna transferencia de la AP-9 que suponga "más gasto" para Galicia y ha apelado a "limpiarla" de cargas que supongan un mayor desembolso y "después" seguir hablando del traspaso.

Tras abordar este asunto en la Cámara gallega, Feijóo ha reiterado que su Gobierno trabaja para sea el Ministerio de Fomento el que asuma las bonificaciones de los peajes de Rande y A Barcala, lo que se traduciría en un ahorro de 180 millones de euros hasta que finalice la concesión.

Dicho esto, ha subrayado que "no" aceptará ninguna transferencia si Galicia tiene que "pagar" esos peajes. "En este momento, Galicia paga siete millones al año y Fomento, otros siete millones. Si Galicia tiene que pagar los 14 millones al año, no creo que ningún gallego me felicite por esa transferencia", ha incidido.

Por ello, con voluntad de "no engañar", ha apelado a "limpiar esos peajes" y, "después", seguir hablando de un traspaso al que "no" renuncia.

"NO RENUNCIAMOS, PERO HAY QUE CERRAR EL TEMA DE LOS PEAJES"

"No renunciamos al traspaso de la AP-9, pero hay que cerrarlo cuando consigamos cerrar el tema de los peajes", ha aseverado, antes de manifestar que, si el resto de grupos coinciden, se continuará "unidos".

"Pero ayer lo planteé y ninguno me contestó", ha zanjado.