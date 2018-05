Feijóo asegura que las dos cajas gallegas “no podían existir”

Publicado 23/05/2018 13:10:00 CET

El BNG le reprocha que "sus mentiras" le "salieron muy caras" a los gallegos y En Marea exige la carta de encargo a la auditora

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las dos cajas de ahorros gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, "no podían existir". "Ninguna de ellas, eso lo sabemos todos salvo aquellos que quieren seguir falseando el relato y mintiéndole a los gallegos", ha señalado.

La fusión de las cajas y su posterior desaparición ha vuelto a centrar la sesión de control de la Cámara gallega tras la declaración en el Congreso de un responsable de la consultora KPMG, que aseguró que el documento elaborado por esta consultoría no constituía una auditoria ni tampoco una recomendación sobre si era conveniente o no realizar la fusión.

Este miércoles, tanto el portavoz de En Marea, Luís Villares, como la del BNG, Ana Pontón, han vuelto a exigir al presidente de la Xunta "explicaciones" y "documentación" sobre este proceso que derivó en la creación de un banco que fue adquirido por capital privado para convertirse en la actual Abanca.

"No era ni auditoría ni recomendaba la fusión", le ha reprochado Ana Pontón a Feijóo sobre el estudio por el que la Xunta "pagó un millón de euros" a KPMG. "Sus mentiras le salieron muy caras a este país, supusieron la venta a precio de saldo de nuestras cajas, la desaparición de miles de empleos y una fuga cada año de 15.000 millones de euros", ha denunciado la líder del Bloque que ha acusado al presidente de "traicionar los intereses" de Galicia al permitir también la venta de Novagalicia Banco, que "era viable".

Además, le ha vuelto a reclamar que facilite a la Cámara este estudio y "no las 40 hojas de Power Point" de las que "dispone" la comisión de las cajas, y le ha advertido de que "falsificar una auditoría" puede suponer "dos delitos tipificados en el código penal", "falsedad documental y prevaricación".

Por su parte, Luís Villares (En Marea) ha instado a Feijóo a entrar en el Parlamento la carta de encargo a la auditoria que "supuestamente avalaba la decisión de fusionar las cajas gallegas", así como "los informes de los técnicos de Hacienda". "Dos documentos que el Gobierno gallego esconde desde hace años pese a estar obligado por ley a entregar dicha documentación a la Cámara", ha señalado.

El magistrado en excedencia ha argumentado que, "en el caso de que no se encargase dicha información, la Xunta habría caído en una ilegalidad", ya que "está obligada por ley" a ello. "Y si la encargaron pero ahora están escondiendo esa documentación, están igualmente actuando de forma ilegal", ha advertido.

FEIJÓO, "VOLVERÍA A HACER LO MISMO"

Enfrente, el presidente de la Xunta ha acusado a ambos dirigentes de "estar en contra" de que Galicia tenga una "entidad financiera propia". "¿Qué querían, que se liquidasen las cajas y que nos fuéramos con la sede a Madrid o a Valencia?", ha preguntado.

"¿De qué se me acusa, de defender a Galicia?, Acepto", ¿De qué se me acusa, de defender 12.000 empleos? Acepto", ¿De qué se me acusa, de querer una sede financiera en Galicia? Acepto", ha manifestado Feijóo desde su escaño.

Todo ello en una intervención en la que ha replicado a la oposición que la documentación que reclaman está en el Parlamento desde hace "cinco años". "Son 34 cajas y 300.000 folios", ha subrayado Feijóo, que también ha defendido que el responsable de KPMG dijo en el Congreso en "2018" lo "mismo" que en la Cámara gallega en "2013".

"Si revisase usted la comisión, en la que compareció el señor de KPMG, podría usted leer lo siguiente: En cuanto al alcance del trabajo, era exclusivamente analizar la viabilidad de la fusión". "Lo que encargó la Xunta fue si cumplía o no, si era viable o no la fusión, y la respuesta fue sí, sin paliativos", ha incidido.

Por ello, ha dejado claro que "nunca" mintió sobre este proceso. "Nunca le mentí a mi país, nunca tergiversé un informe y, si volviésemos a empezar, volvería a hacer exactamente lo mismo, trabajar para tener una entidad financiera en Galicia, con 12.000 personas empleadas en Galicia", ha subrayado.

CRÍTICAS A PONTÓN Y VILLARES

En una sesión en la que Ana Pontón le ha afeado a Feijóo el "nuevo caso aislado" de corrupción en el PP que supone la detención del exministro de Trabajo del Gobierno de Aznar, Eduardo Zaplana, Feijóo ha recordado la líder nacionalista que un exconselleiro del BNG, Fernando Blanco, tuvo que dimitir como diputado por "estar investigado por la justicia". "Hay una gran diferencia entre estar en este grupo y su grupo, no tengo a nadie en esa circunstancia y vosotros solo gobernaron cuatro años", ha señalado.

Además, ha acusado a Villares de "no tener ni idea" del proceso de fusión de las cajas y de "no estar "a la altura" para ser un parlamentario de la Cámara gallega. "Espero que durante sus años de juez no politizara la justicia. Pero, desde luego, lo que hace francamente bien es judicializar la política", le ha reprochado.