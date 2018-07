Feijóo asegura que se "garantizará la estabilidad" laboral de "todo el personal" del transporte

Actualizado 29/06/2017 15:37:32 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado, antes de la reunión a tres bandas prevista para este jueves, que el Gobierno gallego pondrá sobre la mesa un documento que "garantiza la estabilidad" laboral "de todo el personal" del transporte de viajeros por carretera afectado y en huelga por el nuevo plan en el que trabaja la Administración autonómica.

Lo ha manifestado después de trascender que la Consellería de Infraestruturas ha convocado a sindicatos y patronal del transporte de viajeros por carretera a una reunión a tres bandas en la tarde de este jueves, a las 17,30 horas, como exigían ambas partes en un conflicto que lleva enquistado desde la semana pasada.

Preguntado acerca de si acceder antes a esta pretensión no habría evitado algunos problemas registrados en la comunidad, Feijóo ha esgrimido que la Xunta está en la mesa de negociación "desde el primer instante en el que nació el conflicto".

Enfrente, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico todavía "no ha escuchado" los "argumentos" de sindicatos y empresarios. "No sentarse a negociar, incumplir los servicios mínimos o poner a los estudiantes en el medio de la discrepancia al finalizar el curso y en plenos exámenes no es ningún argumento", ha advertido.

CARGARSE "DE RAZÓN"

Una vez más, ha incidido en lo "raro" que resulta en el marco de las relaciones laborales que patronal y trabajadores quieran negociar conjuntamente. De hecho, lo ha contrapuesto con lo que ocurre en el conflicto del metal, donde la Xunta, precisamente, "tiene que ejercer de mediadora".

Tras esta reflexión, en todo caso, se ha reafirmado en que su Ejecutivo se va a "cargar de razón". "Para negociar, lo primero que hay que hacer es asistir a las reuniones y hoy les vamos a presentar lo que más nos preocupa a nosotros, el futuro del empleo, y vamos a garantizar la estabilidad de todo el personal del transporte", ha subrayado, en alusión a la subrogación de los trabajadores.

"Que quieran negociar juntos empresas y trabajadores es innovar en el ámbito de las relaciones laborales, pero nos vamos a seguir llenando de razón y el primer documento que les vamos a plantear es el documento de estabilidad laboral de los conductores", ha zanjado.