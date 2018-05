Feijóo confía en mantener los fondos de cohesión para Galicia a partir de 2021

Publicado 16/05/2018 17:28:48 CET

BRUSELAS, 16 May.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que confía en que la Comunidad gallega mantenga el mismo nivel de fondos de cohesión en el próximo marco presupuestario de la Unión Europea, a pesar de que Bruselas propone rebajar el total entorno al 7%.

A su salida de la reunión con la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, Feijóo ha asegurado que el mensaje que la dirigente europea le transmitió es de "tranquilidad" aunque ha reconocido que el final de la legislatura y las largas negociaciones que le esperan al próximo Marco Financiero Plurianual pueden variar la situación.

"Es evidente que el presupuesto acaba de iniciarse, que estamos al final de un mandato y hay riesgos", ha reconocido el presidente. Con todo, ha asegurado que con la propuesta actual de reparto de los fondos "Galicia hoy por hoy mantendría los recursos" que le fueron asignados para el periodo 2014-2020.

Lo que no está tan claro es si mantendrá también el estatus de región en transición, como se denomina a aquellas que tienen un PIB per cápita entre el 75% y el 90% de la media europea. Al repecto, Feijóo espera que dado que la Comunidad gallega se encuentra en esa franja mantenga las condiciones al margen de que se conserve el título o no. "Los países que tuvieron un impacto por la crisis económica necesitan que se refleje en los fondos de cohesión", ha defendido.

En cuanto a la ejecución de los fondos, el presidente gallego ha asegurado que Cretu le ha felicitado por su "nivel y eficacia". No obstante, ha admitido algunos problemas con los fondos pesqueros debido a "dificultades burocráticas" para ejecutarlos. Según he explicado, atajar esos obstáculos está ya en la agenda de la Comisión.

Feijóo también ha transmitido a Cretu que los criterios demográficos deben pesar en el reparto de los fondos de cohesión, algo sobre lo que, asegura, ha tomado buena nota puesto que es una problemática que afecta, además de a Galicia, a numerosas regiones europeas.

Además, le ha expresado a la comisaria su interés por que se territorialice el Fondo Social Europeo, de forma que pase a ser gestionado por las Comunidades Autónomas, y ha reclamado que se mantengan los fondos transfronterizos, importantes por su situación de vecindad con Portugal.

Finalmente, Cretu se ha comprometido a viajar próximamente a Galicia donde volverá a reunirse con Feijóo "para acreditar la importancia de las políticas de cohesión en el crecimiento económico".