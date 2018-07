Feijóo cree que la valedora debe dar explicaciones tras el fallo que anula un nombramiento

Actualizado 02/07/2018 12:12:58 CET

En función de lo que argumente Milagros Otero, cada grupo "deberá tomar postura", según Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cree que la valedora do Pobo, Milagros Otero, "debería dar explicaciones" en sede parlamentaria después de la sentencia que anula un nombramiento para el que intercedió.

Así lo ha dicho Núñez Feijóo a preguntas de los periodistas este lunes después de reunirse con uno de los candidatos a liderar el PP, José Ramón García-Hernández.

En concreto, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG anula el nombramiento de la jefa de servicio de personal por la que intercedió la valedora, a la que el tribunal atribuye un "desvío de poder" y una actuación con "arbitrariedad" en favor de la persona seleccionada para el puesto, con la que guarda relación.

Cuestionado al respecto, el líder de los populares gallegos y titular del Gobierno autonómico ha recordado que "la institución de la valedora do Pobo es una institución que decide el Parlamento, no tiene nada que ver con la Xunta de Galicia, con el Ejecutivo". "No es un nombramiento de la Xunta, es un nombramiento parlamentario", ha ahondado.

FUE SUBDIRECTORA XERAL

Por ello, y en un contexto en el que "la valedora está dando una serie de explicaciones", ha opinado que "probablemente sería conveniente que dé explicación en sede parlamentaria, porque a esa sede se debe". Así, entiende que "se aclararán las cuestiones referidas".

Con todo, ha precisado también que "no se está hablando de una contratación de una persona de la calle" sino que de lo que se habla es de "un concurso entre funcionarios públicos".

Y ha añadido Núñez Feijóo que "la persona que inicialmente fue seleccionada fue subdirectora xeral con distintos gobiernos, dimitió como subdirectora xeral y después se presentó a una plaza de menos rango, de jefa de servicio dentro del Valedor do Pobo".

POSIBILIDAD DE RECURSO

En cualquier caso, ha señalado que "ese concurso a juicio de esa sentencia tiene algún vicio", por lo que "hay que dejarlo sin efecto" y a la valedora "le corresponde, en primer lugar, tomar la decisión, si procede, de recurrir esa sentencia".

En segundo término, desde el punto de vista del presidente gallego, Milagros Otero "debería dar explicaciones en sede parlamentaria, porque fue el Parlamento el que la eligió".

Una vez en el Pazo do Hórreo, y con base en las explicaciones que aporte Otero, "cada grupo parlamentario deberá tomar postura y decidir", según Feijóo.