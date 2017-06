Feijóo carga contra las mareas por apoyar a los "okupas" y "despreciar" a quien defiende la ley

Actualizado 03/06/2017 17:51:32 CET

El alcalde de Santiago insiste en que "no apoya ni deja de apoyar" la manifestación del 10 y rechaza "retroalimentar" la polémica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado con dureza contra las mareas y, en la misma semana en la que una manifestación posterior al desalojo de un local okupado en Santiago como centro social ocasionó disturbios en la capital gallega, ha criticado a quienes se ponen "del lado de los okupas" y "desprecian" a quien defiende la ley o a la "gente de bien".

"Hay sensibilidad con quien incumple la ley, pero desprecio hacia quien la defiende", ha afeado Feijóo, durante su intervención en la multitudinaria 'romería' popular de O Pino (A Coruña), con más de 3.000 asistentes. En la fiesta popular, organizada por el PP de A Coruña, participaron también el presidente provincial, Diego Calvo, y el alcalde de la localidad, Manuel Taboada.

Para el líder popular, hay "ambigüedad calculada" e incluso "guiños" con quien "altera la convivencia", a los que "okupan cosas que no son suyas", pero "menosprecio" a quien quire vivir en un clima "de respeto y educación".

Feijóo ha subrayado que en la 'romería' de este sábado "cada uno pagó su comida" --los menús estaban compuestos de empanada, pulpo y 'carne ao caldeiro', con un precio de 20 euros--, pero ha sugerido que, en otros partidos, sería distinto.

"Unos pagarían el plato, pero otros podrían okupar de forma gratuita el asiento que estos pagaron. Y el maestro de ceremonias, por supuesto, estaría del lado de los okupas. Creo que los vecinos de Santiago saben de lo que hablo, ha apuntado el líder popular, quien también ha cargado contra la "parálisis" de las mareas.

"Hay mucha agilidad para oponerse a todo lo que venga de la Xunta, pero mucha lentitud para tramitar las licencias necesarias para que la economía prospere", ha reprobado Feijóo.

ENFRENTE, EL "PARTIDO CORDIAL" Y DEL 'SÍ'

Enfrente, ha situado al PPdeG, al que ha definido como "un partido cordial, unido, leal, que tiene la responsabilidad de gobernar Galicia para todos y por eso es un partido abierto a todos, a cualquiera que desee trabajar por Galicia".

"Éste es un partido leal. ¿Sabéis por qué? Porque no damos lecciones a nadie y no damos carnés de buenos y de malos. No estamos riñendo todo el día y en vez de decir que 'no', preferimos decir 'sí' a Galicia. Sí a esa Galicia que queremos, que defendemos y de la que nos sentimos orgullosos", ha reivindicado.

"Sí a la mejor Galicia de todos los tiempos, que es la que estamos viviendo ahora", ha zanjado.

RECHAZO A "RETROALIMENTAR" LA POLÉMICA

Por su parte, en la línea de lo que manifestó en la pasada jornada, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, se ha reafirmado en que no "retroalimentará" la polémica suscitada en torno a los disturbios registrados en la capital gallega después del desalojo del local okupa.

En un acto en Santiago, en declaraciones difundidas por la Radio Galega, también ha recalcado que "no apoya ni deja de apoyar" la manifestación convocada para el día 10 ligada también con lo sucedido en la capital gallega esta semana.

En la pasada jornada, preguntado por cuál sería la postura de Compostela Aberta en relación a esta marcha, Noriega indicó que eso "es algo que tendrá que decidir" la propia plataforma "en su momento".