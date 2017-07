Feijóo critica a quienes defienden el aborto libre pero rechazan la gestación subrogada

Actualizado 24/07/2017 12:49:42 CET

MADRID/SANTIAGO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes a quienes están a favor del aborto libre y que una mujer decida si sigue adelante o no con un embarazo, pero en cambio "no le dan ese mismo derecho" si decide tener un hijo mediante gestación subrogada.

"Me sorprenden los partidos a favor del aborto libre que están a favor de que una mujer decida si sigue o no con una gestación, que dan a la mujer todo el derecho para decidir no tener un hijo, pero no se lo dan para decidir tenerlo", ha señalado Feijóo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

El presidente gallego ha reconocido no tener una postura cerrada en el debate sobre la maternidad subrogada, pero cree que se trata de un debate que no se puede abordar en una sesión parlamentaria de "20 minutos" ni hacerlo a nivel autonómico.

Según ha explicado, tuvo oportunidad de hablar con una mujer que había tenido dos hijos a través de este procedimiento en Ucrania y le trasladó su "decepción" por la "banalización" que, a su juicio, se hace en España del asunto. "En esta cuestión, sin una posición definida, no me atrevo a votar a favor de prohibir la gestación subrogada en todos los casos en mi país", ha reconocido Feijóo.

Según ha incidido, se trata de un asunto que afecta a toda la Unión Europea. Y ha puesto el ejemplo de Portugal, donde sí se permite este procedimiento en determinados supuestos. "Una gallega puede coger su coche y viajar a Portugal, esto merece cuanto menos una reflexión", ha emplazado.