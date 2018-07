Feijóo defiende que la elección de Casado no supone un "giro" a la derecha: "Estamos donde estábamos"

Publicado 22/07/2018 13:39:27 CET

Reitera que si el proceso de sucesión ocurriese en 2020 "probablemente" se hubiese presentado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta y jefe de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la elección de Pablo Casado como nuevo presidente del Partido Popular no supone un "giro" ideológico hacia la derecha, sino que se trata de una apuesta por "la renovación" personificada en un líder que "tiene 37 años" y ha sido escogido por los compromisarios "para que dure".

"El titular fácil puede ser la vuelta a la derecha, pero el real es que el relevo que ha realizado el partido es impecable. Yo, personalmente, no he girado hacia ningún lado. Estamos donde estábamos", ha afirmado Feijóo en una entrevista publicada este domingo en La Voz de Galicia recogida por Europa Press.

Así, el líder del PPdeG ha reconocido que si el proceso de sucesión se hubiese dado en el año 2020 "probablemente" habría dado el paso para presidir el partido a nivel nacional. "Pero esto ocurrió cuando ocurrió, y uno no elige los hechos, los hechos condicionan lo que uno tiene que hacer", ha apostillado.

Feijóo, que no desveló ni antes ni después del Congreso a cuál de los candidatos a suceder a Mariano Rajoy apoyó; mantiene que su posición de "neutralidad" puede ayudar de mejor manera a su partido a la hora de "restañar" los "rasguños" que hayan quedado tras el proceso interno.

Por ello, mantiene que no desvelará el sentido de su voto --"mi voto está entre otros tres mil, y por lo tanto es irrelevante"-- y pone el foco en que el "resultado" de un congreso "limpio" ha sido "clarísimo, con más de diez puntos de diferencia". "Si solo hubiese dos puntos entre uno y otro saldría preocupado, pero este es un resultado suficiente claro", remarca.

"IMPARCIALIDAD"

Ante el ofrecimiento del nuevo líder del PP, Pablo Casado, para que el presidente autonómico figure en su equipo; Feijóo apunta que debe "cumplir" con la "palabra" dada a "los gallegos" en 2016, cuando prometió que concluiría la legislatura y que no repetirá en 2020 como candidato a la Xunta.

"Casado me ha pedido en la primera vuelta y hasta ayer mismo (por el sábado) que esté más cerca de la sede del partido, yo se lo he agradecido porque no soy ningún soberbio, pero he tenido una oferta similar de Soraya Sáenz de Santamaría, y esa es una de las razones por las que me he mantenido bajo el paraguas de la imparcialidad", ha incidido.

Pese que Feijóo no confirmó públicamente a qué candidato apoya, cargos del PPdeG próximos a él sí reconocieron públicamente su apuesta por Pablo Casado, como los presidentes del PP de A Coruña, Diego Calvo, y de Pontevedra, Alfonso Rueda, frente al respaldo a Soraya Sáenz de Santamaría de su homólogo por Ourense, José Manuel Baltar.

De hecho, Calvo y Rueda junto con la diputada por Ourense Ana Vázquez Blanco, los presidentes del PP de Santiago --Agustín Hernández-- y Vigo --Elena Muñoz--, y el vigués Javier Dorado forman parte del equipo directivo de Pablo Casado.

Para Feijóo, la "representación" del PPdeG en la nueva dirección del partido es "contundente", ya que los anteriormente mencionados se suman al propio jefe de los populares gallegos, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro; todos ellos miembros natos.

"Casado sabe que con Galicia las cosas son más fáciles, porque el partido se fundó allí, su antecesor es militante del PPdeG y nunca le hemos dado un problema al PP, al contrario. La lista ha respetado mucho a Galicia", ha aseverado.