Feijóo defiende que el PP "debería votar a favor" en Madrid del traspaso de la AP-9

Publicado 20/09/2018 16:07:49 CET

Apunta a los socialistas y señala que él no tiene "el compromiso" de Sánchez: "Sin el Gobierno, la transferencia no se podrá aprobar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido, aunque sin dar por cerrado que sea lo que vaya a ocurrir, que el PP "debería" votar en Madrid "a favor" de la iniciativa legislativa aprobada por unanimidad en Galicia para lograr el traspaso de la AP-9 y que también incluye la reversión a lo público de la infraestructura.

Él, por su parte, ha garantizado que su postura y la de la su partido en la comunidad --favorable a la transferencia de una autopista estratégica para Galicia--, "no va a variar".

En todo caso, ha recordado que, con independencia de quién estuviese al frente, PP o PSOE, el Gobierno central hasta ahora siempre "dijo no" al traspaso, con el argumento del carácter "internacional" de la vía, y ha apuntado a los socialistas para señalar que desconoce qué van a hacer.

Pendiente de cerrar una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y mientras el Ejecutivo autonómico demanda que se convoque la comisión bilateral de seguimiento de la AP-9, Feijóo ha subrayado que él, en su encuentro con el presidente Pedro Sánchez, no recibió ningún "compromiso" en relación a la transferencia, a diferencia de otros asuntos.

"Lo que aquí hay de momento es aceptar que se discuta", ha remarcado, antes de precisar que "sin el Gobierno" la transferencia "no se podrá aprobar.

Sobre la postura de su partido, un día después de que su secretario general, Miguel Tellado, afirmase que el PPdeG solicitará que los diputados populares en Madrid apoyen el sí a la transferencia, Feijóo ha defendido también que deberían "votar a favor". Eso sí, ha puntualizado que, pase lo que pase, el PP gallego "no cambiará" de opinión.

AUTOVÍA AL POLÍGONO DE SALVATERRA

Por otra parte, preguntado por el desuso de algunas vías construidas, como por ejemplo la autovía al polígono de Salvaterra, el presidente ha contestado que resulta "evidente" que "no es razonable" que una infraestructura "se haga y no se use".

Eso sí, en el caso de la conexión con la Plataforma Loxística e Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan), ha realizado una serie de "consideraciones".

"Esa autovía es la conexión con lo que tiene que ser el centro logístico más importante del Sur de Galicia, pero aún no lo es; se hizo con fondos europeos y hubo una serie de sentencias que paralizaron una parte de la Plisan", ha reflexionado, además de subrayar que "la profunda crisis económica" sufrida redujo la posibilidad de suelo industrial.

Así las cosas, ha replicado que, si se le pregunta "desde un punto de vista cartesiano" si es "razonable" que la autovía se hiciera y no se use, responderá que "no es razonable". "Pero si se me permiten estos matices, cada gallego puede tener su opinión", ha contrapuesto.

"Lo importante para nosotros es que por fin tenemos 30 millones de euros en obras en la Plisan y espero la autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño para poder iniciar las obras de la depuradora y empezar a vender", ha zanjado.