Feijóo dice que no le "extrañaría" que Rajoy vuelva a presentarse y que limitar mandatos va "contra derechos civiles"

Publicado 08/08/2017 15:29:29 CET

Avisa a Cs de que "cualquier ciudadano español tiene derecho a ser diputado" y no le parece "razonable" un pacto en contra de eso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, dice que no le "extrañaría" que Mariano Rajoy vuelva a presentarse para un tercer mandato.

"No me extrañaría que el presidente quiera empezar su tercer mandato, pero esas cosas le corresponden a él tomar la decisión y al partido valorarla", ha asegurado Núñez Feijóo a preguntas de la prensa en Santiago este martes.

Después de que Rajoy haya dicho estar "en forma" para ganar unas nuevas elecciones, Feijóo ha expresado: "Me parece muy bien que esté en forma". "Eso es muy bueno para España y para el Gobierno", ha apostillado.

"Que el presidente esté en forma, esté con ganas y quiera seguir ganando elecciones me parece que es el mejor síntoma para un político que es apreciado en Europa y que es muy bien valorado en cualquier lugar", ha remarcado el líder de los populares gallegos.

Así, Feijóo ha recordado que Rajoy "lleva menos de un año de esta legislatura", pero hace un "balance muy positivo" pues en España "está cambiando el signo" de la economía.

PACTO CON CIUDADANOS

Este martes, el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, ha recordado al presidente Mariano Rajoy su compromiso político por limitar los mandatos y ha subrayado que "el interés general de la democracia española" está "por encima" de sus ganas de optar a la reelección a La Moncloa.

Cuestionado sobre este extremo, Feijóo ha sostenido que "cualquier ciudadano español tiene derecho a ser diputado y la Cámara de los Diputados es la que nombra al presidente del Gobierno".

"No creo que ese pacto sea un pacto que preserve los derechos civiles de las personas, y todo aquello que vaya en contra de los derechos civiles de las personas a mí no me parece razonable", ha dejado claro.

En esta línea, ha reflexionado sobre que "si por el contrario tuviésemos otra legislación en la que son los ciudadanos los que pueden votar directamente al presidente o al primer ministro sería razonable plantearse un límite de mandatos", pero recuerda que este no es el caso.

Por ello, avisa de que "hacer un pacto en contra de los derechos civiles de las personas no es muy positivo". "Al contrario, me parece que es un pacto muy restrictivo", ha incidido.