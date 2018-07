Feijóo dice que "el objetivo prioritario" de Casado es "la unidad" del PP y quita hierro a la integración de listas

Publicado 26/07/2018 15:24:14 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en que el "objetivo primordial" del presidente del PP, Pablo Casado, es "la unidad" del partido, al tiempo que ha quitado hierro a la integración de personas que figuraban en otras candidaturas a las primarias, si bien ha apuntado que hay "bastantes" cargos en la nueva dirección ocupados por afines a Soraya Sáenz de Santamaría.

"No debemos preocuparnos por esto", ha asegurado Feijóo este jueves a preguntas de los periodistas sobre la integración entre las listas que concurrieron a la fase final del proceso interno del Partido Popular. Además, el jefe del Gobierno gallego ha evitado pronunciarse sobre si Casado le ha ofrecido un cargo en la dirección del partido, ya que su "postura" es que no puede aceptar "cualquier puesto que no sea compatible con ser presidente de Galicia".

Así las cosas, Feijóo ha remarcado que "el nexo de unión" del partido radica en la "libertad de opinión y la libertad de voto" dada a cada uno de los militantes en el proceso interno y que "a medio plazo" esa será la clave para lograr que el PP pueda "cicatrizar las normales consecuencias que produce siempre un congreso".