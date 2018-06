Feijóo, "a disposición" del PP para presidirlo "si tuviese la oportunidad" en 2020

Actualizado 21/06/2018 12:07:21 CET

Sigue sin revelar a quién respalda, pero habló con Santamaría, Casado y Cospedal, y "no puede olvidar" que la manchega le ofreció su apoyo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha confesado este jueves que estaría "a disposición" del PP para presidirlo "si tuviese la oportunidad" en 2020, una vez finalizado su "compromiso" con Galicia, aunque cree que "no va a ocurrir" porque la previsión es que dentro de dos años "haya un nuevo presidente del partido".

Así lo ha trasladado en una entrevista con la Cadena SER, en una jornada en la que también ha estado en los micrófonos de otras tres radios en España: COPE, RNE y Onda Cero. En todas ellas, según recoge Europa Press, ha justificado su decisión de no pugnar por suceder a Mariano Rajoy con el argumento del "compromiso" adquirido con los gallegos hasta el final del mandato.

Feijóo, que en el Parlamento alimentó la tesis de que podría presentarse por cuarta vez en Galicia al afirmar que se veía al frente de la Xunta hasta 2020 "como mínimo", ha dado este jueves a entender en distintas entrevistas de radio que, si dentro de dos años, tuviese la "oportunidad" de intentar liderar el PP, estaría dispuesto a dar el paso.

"Si en 2020 tuviese esa oportunidad en un congreso del PP de presentar mi candidatura, muy probablemente, al finalizar mi compromiso con Galicia, estaría a disposición del partido", ha afirmado en la SER, antes de admitir que es consciente de que "estaba decepcionando a muchísima gente", pero ha matizado que "no se pueden ver dos películas a la vez, escuchar dos canciones o estar en dos sitios a la vez".

"Si esta posibilidad se produce en el año 2020, soy político, me gusta la política y el mayor honor que puedo tener como militante del PP es presidir el partido en España; pero esto no ocurrió en 2020. Yo a las personas que me llamaron les dije 'no me apoyéis públicamente porque no tengo claro que me vaya a presentar y no quiero perjudicaros'. A partir de 2020, ya veremos", ha añadido en la COPE.

"GALICIA ME HA DADO TODO LO QUE SOY EN POLÍTICA"

No en vano, ha admitido que le "sorprendió" el número de compañeros que le llamaron para animarle a optar a liderar el PP y se ha reafirmado en que su compromiso con Galicia es el motivo que le impidió dar el paso. "Galicia me ha dado todo lo que soy. Si no fuera por los gallegos, nadie hubiese pensado en mí para nada", ha reflexionado en una de sus intervenciones.

En otra, ha agregado que, aunque "cumplir la palabra dada no cotiza al alza", para él "sí" y ha defendido que, a su modo de ver es "absolutamente incompatible" presidir el PP a nivel estatal con ser el líder del PPdeG y dirigir la Xunta.

El presidente, a quien sus rivales políticos afean las fotografías de los años 90 con Marcial Dorado publicadas en su día por 'El País', ha descartado que su decisión tenga que ver con la posibilidad de que aflore algún capítulo polémico de su vida.

"Evidentemente, si tuviese miedo a eso sería muy difícil ser presidente de una comunidad autónoma", ha reflexionado, antes de incidir en que los gallegos conocen "todas las cosas" que "han salido" en relación a él y, "con los aciertos y los errores", le han dado su confianza en las urnas.

"MENOS CANDIDATOS"

Ante el cónclave del PP que se celebrará el 20 y el 21 de julio, el presidente gallego confía en que haya "una selección natural" y lleguen a la recta final menos candidatos de los siete que han partido --de hecho, con el nuevo sistema de los populares, solo los dos candidatos más apoyados por los afiliados podrán pasar a la segunda vuelta del congreso, donde ya votan los más de 3.000 compromisarios designados--.

"Sería un problema para nosotros llegar con el partido dividido en siete", ha afirmado, en declaraciones a Onda Cero. "Creo que va a haber una selección natural cuando los militantes acudan a la urna", ha augurado y ha rememorado el congreso en el que sucedió a Manuel Fraga, en el que inicialmente tuvo tres rivales.

"Primero pasamos dos y, en el momento del congreso, me puse de acuerdo con el otro compañero y formamos una candidatura de unidad. Creo que ahora será similar", ha manifestado.

¿A QUIÉN APOYARÁ?

Por el momento, Feijóo sigue sin desvelar a quién apoyará, aunque en la entrevista con Onda Cero admitió que "probablemente" ya lo tenga claro. Insiste en que es mejor "esperar a que termine" la campaña interna para posicionarse en público, previa a las asambleas del 5 de julio en las que votarán los afiliados.

"Mientras nuestros compañeros en toda España no voten, no creo que debamos, al menos yo, tomar una posición", ha reivindicado, para añadir después, en declaraciones a COPE: "No creo que sea bueno para el partido que dirigentes empiecen a decir lo que piensan para condicionarlo".

Según ha afirmado, "tres aspirantes" se han puesto en contacto con él y, aunque en principio no ha querido dar sus nombres, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha concretado después que tuvo conversaciones con Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, quienes le habrían "pedido o sugerido" su apoyo.

En este punto, sobre Cospedal ha dicho que le agradece "mucho" que durante el tiempo que estuvo sopesando "la posibilidad de dar el paso" le llamase para decirle que si lo daba le "apoyaría de forma clara y rotunda". "Yo eso no lo puedo olvidar, obviamente", ha reconocido, si bien ha matizado que "en este momento las urnas están abiertas"

NO VE "DETERMINANTE" LA CANTIDAD DE AVALES

En cuanto a Casado y los 5.000 avales para su candidatura que presentó este miércoles en la sede de Génova, Feijóo ha afirmado que la cantidad "no es determinante". "3.000, 4.000 o 5.000 avales en el conjunto de personas con derecho a voto en el partido no es un porcentaje importante, aunque sin duda significa que hay 5.000 compañeros que han avalado a Pablo".

A renglón seguido, ha llamado a tener en cuenta que además de elegir presidente del partido, los afiliados estarán eligiendo candidato a la presidencia del Gobierno y deben "valorar" esa posibilidad. "El PP tiene una serie de comunidades autónomas, pocas lamentablemente, y la clave es reforzar el partido, que es lo que tenemos. Tenemos que hacer un partido fuerte y que vuelva a conectar con los millones de votos que tuvimos en 2011", ha zanjado.