Feijóo: "Estamos luchando contra los incendiarios, las condiciones climatológicas y los fuegos que entran de Portugal"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este domingo por la tarde, a raíz de la ola de incendios que asola Galicia, que el Gobierno gallego está luchando contra los incendiarios, contra las condiciones climatológicas adversas y contra los fuegos que entran a Galicia desde Portugal.

En concreto, el máximo mandatario del Gobierno gallego, que está siguiendo desde el centro de coordinación central de Santiago la evolución de los incendios, ha convocado a los medios para informarles de la situación.

En este sentido, Feijóo --quien ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, por el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias y por el director xeral de Ordenación Forestal-- ha señalado que se están atacando tres grandes riesgos.

Se trata de la "actividad incendiaria homicida"; de los efectos climatológicos "más adversos posibles", con una sequía "continuada" y vientos "cada vez más intensos"; y de los fuegos que llegan a Galicia desde Portugal, que han conseguido traspasar el río Miño.

"Estamos en una situación preocupante", ha admitido el presidente de la Xunta, quien ha precisado que en cada provincia hay un centro de coordinación, además del centro de coordinación central de Santiago y del que está desplazado en Pazos de Borbén (Pontevedra), donde se encuentran la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

EN CONTACTO CON EL GOBIERNO CENTRAL

Además, el Gobierno gallego está en contacto permanente con los ministerios de Defensa, Interior y Agricultura. A este respecto, ha informado de que objetivos de la UME de Valencia, Madrid y Zaragoza se están desplazando a Galicia: "Esperemos que de madrugada podamos reforzar hasta con 500 efectivos de la UME para que podamos proseguir en esta labor de extrema dificultad".

"Estamos comprobando que hay una actividad incendiaria homicida que llevamos día ya con ella", ha lamentado el presidente de la Xunta, para luego precisar que se han registrado 146 fuegos desde este pasado viernes y 60 durante la jornada de este domingo.

Primero, ha continuado, atacaban zonas de parques naturales: "Ahora atacan zonas más urbanas", ha señalado en alusión a la zona metropolitana de Vigo y a los municipios de Ourense y Lugo afectados por las llamas.

Así las cosas, ha mandado un mensaje muy claro a los incendiarios: "Están bordeando el homicidio. Queremos decirles muy claramente que si quieren situaciones como las vividas en el país vecino vamos a luchar para que no sea así. Esta actividad incendiaria es impropia, estamos acostumbrados a este tipo de actividades, pero lo que está ocurriendo en zonas habitadas del área metropolitana de Vigo nos preocupa: Están jugando con vidas".

VIENTOS "CADA VEZ MÁS INTENSOS"

A continuación, ha explicado que los vientos son "cada vez más intensos", en torno a los 18-19 kilómetros por hora en la costa. "La previsión es que los vientos sigan creciendo hasta velocidades del doble, en torno a los 35 y 39 kilómetros por hora", ha precisado, para luego indicar que Galicia registrará "restos" del huracán Ophelia.

Sobre los fuegos de Portugal, ha asegurado que, cuando se tenían controlados los incendios de Ponteareas y Pazos de Borbén, saltaron a Galicia los fuegos del país vecino: "Por primera vez, vimos como los fuegos saltaban el río Miño y estaban prendiendo en As Neves, Salvaterra, Porriño y otros lugares limítrofes".

Acto seguido, el presidente de la Xunta ha hecho hincapié en que Galicia no puede "seguir soportando los fuegos que entran desde Portugal".

Feijóo también ha lanzado un mensaje a las brigadas que trabajan a estas horas en la lucha contra los incendios y que se juegan la vida. "Estamos muy orgullosos de ellos", ha remarcado, para luego pedir a los ciudadanos que estén atentos a los avisos y que si tienen alguna duda que vayan a lugares seguros.

"NO ESTAMOS SEGUROS AL CIEN POR CIEN"

"Mientras no pase el viento que trae este efecto climatológico no estamos seguros al cien por cien", ha subrayado, para luego añadir que Galicia dispondrá de más medios.

"Sabemos apagar fuegos en condiciones adversas, pero estas condiciones todas juntas no las viviéramos en la última década", ha admitido, justo antes de insistir en que la primera prioridad de la Xunta está en las zonas pobladas y la segunda en las que tienen naves industriales.

Sobre posibles detenciones, ha explicado que hay personas sospechosas pero que, de momento, no se ha detenido ninguna este sábado y domingo.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Preguntado por las críticas de la oposición --el portavoz de En Marea solicitaba "otra política forestal y agraria en el rural", la portavoz nacional del BNG pedía cambiar el modelo forestal y el secretario xeral del PSdeG calificaba de "fracaso" la política de prevención--, Feijóo ha respondido que está "acreditado" que los servicios de extinción, junto con la UME, son "los mejores servicios de Europa".

"Está acreditado también que no se puede luchar contra todo y contra todos. [...] Decir que el servicio no es eficiente [...] no me parece justo para los brigadistas", ha remarcado el presidente de la Xuntam quien considera que "una cosa es criticar y otra ofender".