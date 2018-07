Feijóo se examinará en octubre con la oposición y pide a Sánchez que no mueva "comas" de los acuerdos con Galicia

Publicado 11/07/2018 12:39:02 CET

Avanza que el Consello aprobará este jueves la estrategia global de retorno de la emigración y PSdeG le acusa de gobierno "congelado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha citado en octubre con la oposición para hacer balance de su labor y evaluar su trabajo como mandatario autonómico en el debate de política general, un encuentro anual en el que explicará su gestión en los últimos doce meses.

En su agenda antes de octubre está fijado el encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 17 de julio. "No voy a cambiar ni una coma, ni una palabra, para pedir cosas distintas a Sánchez (que a Rajoy)", ha contestado al portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, en el cara a cara de la sesión de control al Gobierno.

Feijóo ha reiterado su petición de lealtad con los asuntos pendientes con los gallegos, entre los que se encuentran mantener los plazos del AVE (en pruebas a finales de 2019), como ha reiterado en las últimas semanas. Así, ha advertido de que no permitirá "interferencias" en los compromisos con Galicia ni que se "muevan comas" en lo pactado anteriormente por parte de un "Gobierno débil" como, dijo, es el de Pedro Sánchez.

El presidente autonómico ha insistido en que acudirá a Moncloa como "presidente leal" y no llevará "ningún símbolo" contrario a la Constitución ni a las "normas de convivencia", al tiempo que tampoco hará propuestas que "supongan ninguna ilegalidad". "Cuenta con un presidente leal", se ha referido a sí mismo en relación con Sánchez.

Eso sí, ha dejado claro que el Gobierno central "no puede anular los compromisos con Galicia" y ha advertido: "A nosotros no nos va a marcar la agenda ni los nacionalistas vascos, ni los independentistas catalanes ni Podemos". Y así, ha dicho "esperar" que Sánchez tampoco se mueva por lo que digan ninguno de los citados.

"DESCONGELAR" LA XUNTA

Leiceaga pidió "descongelar" la acción de la Xunta y le reprochó, en el debate, que el Consello aprobase en el actual periodo de sesiones "87 informes" pero ningún proyecto de ley. A este aspecto, Feijóo le respondió que su gobierno desarrolla las normativas en vigor y le avanzó que este jueves su Gobierno dará luz verde a la estrategia global de retorno dirigida a los gallegos de la emigración.

El mandatario autonómico, que en su intervención insinuó que el Gobierno central se "apropia" del trabajo de las comunidades por no hablar con ellas sobre el informe de economía circular que presentará su ministro en Europa y que ellas elaboraron, también subrayó que próximamente se aprobará un plan forestal.

Al respecto, invitó al portavoz a sumarse a él y a "demostrar que cree en Galicia y que cree en la reforma de los temas que afectan a Galicia", al margen del "partidismo". "De momento el PSOE votó en contra", ha lamentado sobre un documento de "más de 240 folios" con medidas técnicas.

Sin embargo, Leiceaga insistió en que su gobierno "lleva mucho tiempo en el frigorífico" y que "necesitaría más cambios de los que permite la FIFA en un partido", haciendo así un símil futbolístico en época de Mundial, tres más uno en la prórroga (en el nuevo reglamento mundialista).

De hecho, Leiceaga invitó a Feijóo a dejar la "inercia" de su forma de gobernar y que se sume al juego de "Francia, Bélgica o Croacia" --semifinalistas del Mundial de Fútbol de Rusia--. "Mire si hay paralización que no entró ningún proyecto de gobierno", ha acusado en referencia a ninguna ley propuesta por el Ejecutivo autonómico en el Parlamento gallego.

En su intervención, Feijóo ha garantizado que "la Galicia del 20 será mejor" que la actual. "Y esto es lo que hacen los gobiernos que se preocupan por los ciudadanos y no solo por ganar en las urnas", ha aseverado, en un discurso en el que celebró los más de un millón de afiliados a la Seguridad Social o el crecimiento económico por encima del 3 por ciento en los últimos trimestres.

El portavoz parlamentario socialista saludó los datos de crecimiento, pero ha considerado que es el momento de presentar un "proyecto" para Galicia. No obstante, concluyó que no lo "hay" porque su proyecto era el de "ajuste" y ahora que la economía crece no tiene propuestas, solo "propaganda".