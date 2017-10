Feijóo insta a Puigdemont a no aceptar "chantajes" y volver a la "legalidad"

Actualizado 27/10/2017 14:30:51 CET

Rueda cree que el president "tuvo oportunidades de sobra y probablemente aún las tendría" para abrir un diálogo si "hace lo que tiene que hacer"

A CORUÑA/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a su homólogo de la Generalitat, Carles Puigdemont, a abandonar "la huida hacia el precipicio" y volver a la "senda de la legalidad". También le ha pedido al president que "no se deje influir por nadie" ni acepte "ningún tipo de chantaje" en una decisión que considera indelegable.

De los independentistas ha dicho, tras visitar el nuevo bloque quirúrgico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), que tienen a los catalanes "rehenes de su locura política".

En este contexto, ha pedido a Puigdemont como "colega" --en su condición ambos de presidentes autonómicos-- que la decisión sobre el futuro de Cataluña "la adopte él". "Que no se deje influir por nadie, que no acepte ningún tipo de presiones de ningún grupo minoritario y ningún tipo de chantaje de ningún diputado de la Cámara", ha incidido.

Al respecto, le ha recordado que "la responsabilidad" de un gobernante es "indelegable". Por ello, le ha instado a abandonar "la huida hacia el precipicio" y volver a la "senda de la legalidad" siendo "un ciudadano responsable".

"EVITAR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS DELITOS"

Así, Feijóo se ha mostrado convencido de que hay todavía "posibilidades de evitar la activación de la respuesta a los delitos cometidos y de evitar las consecuencias jurídicas de los delitos".

"Tiene que elegir si prefiere introducirse en las responsabilidades del Código Penal o quiere volver a la senda legalidad, ser un ciudadano responsable y transitar por la senda de la convivencia y la Constitución", ha insistido.

Por otra parte, ha defendido la actuación del Gobierno central "que está intentando restablecer la legalidad". En este sentido, ha remarcado que activar el artículo 155 depende de los que están "activando las medidas excepcionales y utilizando a los ciudadanos de Cataluña como rehenes de su locura política", ha dicho sobre los independentistas.

CONSECUENCIAS PENALES

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha avalado la actuación del Gobierno y del Senado para afrontar la crisis de Cataluña, pues supone "cumplir con el mandato constitucional".

"Es respetar el ordenamiento jurídico que todos nos dimos y que todos queremos respetar, a excepción, parece ser, del presidente de la Generalitat y de algunos que lo apoyan", ha incidido, tras puntualizar, al ser preguntado al respecto, que esta situación no constata el fracaso del diálogo sino "el gran fracaso de la estrategia de Puigdemont, si es que realmente tiene alguna estrategia".

Al hilo de ello, ha recalcado que "no se puede dialogar con quien no quiere dialogar con nadie". "Si no está dispuesto a tener ningún respeto por lo que todos respetamos, es muy difícil dialogar", ha abundado.

Dicho esto, el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo en el Ejecutivo gallego ha condicionado la vía del diálogo a que Puigdemont decida "hacer lo que tiene que hacer un prsidente de un gobierno autonómico, que es respetar el ordenamiento jurídico". Y, en este punto, ha opinado que "tuvo oportunidades de sobra y, probablemente, aún las tendría".

Y, cuestionado directamente acerca de si cree que todavía se podría paralizar la activación del artículo 155 en caso de que se convoquen los comicios catalanes, ha rechazado avanzar qué podría pasar.

Por el momento, lo que hay, desde su punto de vista, es "un presidente totalmente desnortado, que pierde apoyos todos los días y que ve cómo cada vez más empresas abandonan Cataluña". "Debería pensar a dónde lleva todo esto que está haciendo y también sus consecuencias desde el punto de vista penal", ha sentenciado.