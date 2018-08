Feijóo y la ministra de Hacienda se reúnen este jueves para abordar los 198 millones del IVA

Publicado 08/08/2018 16:37:18 CET

El presidente de la Xunta advirtió de que no dará "un paso atrás" en la reclamación de esta cuantía y a su demanda se unió Asturias este martes

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúnen este jueves para abordar los 198 millones que el presidente gallego reclama por la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Núñez Feijóo reveló el pasado jueves, en su comparecencia después de la reunión semanal del Gobierno gallego, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había notificado que para 2019 entregaría a las comunidades 11 y no 12 mensualidades de la liquidación de este impuesto.

A continuación, el ministerio atribuyó esta medida a un cambio legal que realizó el anterior ministerio, cuando estaba al frente el popular Cristóbal Montoro, y apuntó que "Galicia no dijo nada" entonces, a diferencia de otras autonomías.

Desde entonces se ha unido a la demanda de Feijóo el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, quien, en su caso, cifró entre 70 y 75 millones de euros lo que perderá su comunidad por la liquidación del IVA por la modificación de la norma, ante lo que reclamó al Gobierno central corregir esta circunstancia.

En su rueda de prensa del pasado jueves, el jefe del Ejecutivo autonómico fue tajante al denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez "se queda" 198 millones de euros que le corresponden a Galicia por la recaudación del IVA.

Por su parte, las fuentes de Hacienda respondieron que el Ejecutivo "no se queda nada de las comunidades autónomas", que "recibirán lo que les corresponde", sin concretar cómo o en qué momento.

Feijóo afirmó que "nadie puede entender" que en un contexto de crecimiento la comunidad reciba "menos ingresos" que el pasado año y añadió que, en su opinión, el Gobierno central "se queda" este dinero "para sus políticas de gasto".

A este respecto, las fuentes del ministerio negaron que la financiación de Galicia caiga para 2019, y cifraron en un 2,4% el incremento, frente al 1,4% en el que fijó el aumento Feijóo ese mismo día. Ambas partes coinciden en que, de media, la financiación de las comunidades sube en algo más de un 4% el próximo año.

Según explicó el ministerio, lo que ocurre es que el suministro inmediato de información (SII) que introdujo Montoro y que obliga a grandes empresas a informar del IVA "casi en tiempo real" conllevó "un esfuerzo" a cambio del cual en vez de notificarse el 20 de cada mes, se permitió que fuera el 30. De ahí, según el Gobierno de Sánchez, que no esté la última mensualidad.

Feijóo calificó esta de "muy mala noticia", la "peor" en términos económicos en una década y subrayó que "no es admisible ni tiene ninguna razón objetiva", por lo que espera que sea "un malentendido y que se quede en eso".

"Si se mantiene", la Xunta no va a dar, dijo, "un paso atrás", puesto que una decisión así no le "cabe en la cabeza" a Feijóo y "no tiene precedentes". "Sería sorprendente que tengamos que ir a un juzgado para que nos devuelvan lo que es nuestro", llegó a señalar.

Además, el titular del Gobierno autonómico también lamentó que "este ejercicio no será posible" aprobar el techo de gasto "como viene siendo habitual" en Galicia en julio y ratificarlo en agosto en el Parlamento, algo, incidió, "consecuencia" de que el Ejecutivo central "no concreta legalmente la senda de déficit público".

"Ahora entendemos por qué se quería autorizar un incremento de déficit público de tres décimas. Menudo negocio", exclamó el titular de la Xunta, antes de rechazar "endeudar a los gallegos por unos recursos" que son de la comunidad.

Cuestionado también sobre si esto ocurriría con el Gobierno de Mariano Rajoy, ha dicho que no y que "estaba detectado", después de apuntar a la posibilidad de que sea necesario un texto para "corregir" el "error". Lo que actualmente hay es "un enriquecimiento injusto de una mensualidad", insistió.

Por último, interrogado sobre si se planteaba en ese momento un frente común de comunidades en contra de esta medida, dijo suponer que "a lo mejor algún Gobierno estará mirando los números". En cualquier caso, informó de que sí hubo autonomías que "levantaron la mano" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "diciendo que no estaban de acuerdo".

"Veremos la próxima semana. Supongo que de la reunión con la ministra traeré la respuesta definitiva, pero de entrada la respuesta que nos dan es que no van a modificar el criterio de devengo de caja del IVA y por tanto nos corresponderá una mensualidad menos", resolvió, en contra de "una discriminación que perjudica a los gallegos" y que aseguró que no va a "aceptar".

Por su parte, las fuentes de Hacienda rechazaron dicha discriminación, al ser una cuestión que afecta a todas las comunidades autónomas.