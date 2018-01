Galicia pedirá recibir por decreto los 400 millones de las entregas a cuenta si no hay Presupuestos estatales

Actualizado 24/01/2018 14:11:34 CET

Leiceaga acusa al presidente de la Xunta de "declarar una tregua" y abandonar la "franja azul" de la bandera gallega

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que Galicia pedirá al Estado que los más de 400 millones de euros que le corresponden de entregas a cuenta se transfieran por medio de la aprobación de un decreto ley en el caso de que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"¿Va a reclamar esos 400 millones? ¿Va a declararse insumiso de alguna forma?", le ha preguntado el portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, durante la sesión de control en el pleno. También interrogó sobre si la solución que adoptaría sería la de presentar una modificación presupuestaria en la Cámara, pero a la "inversa" que el pasado año (en lugar de incrementar para disminuir cuantía), para eliminar esa cantidad de los recursos que tiene presupuestados Galicia.

Tras el Consello de la Xunta de la semana pasada, el mandatario autonómico incidió en la relevancia de que se aprueben los presupuestos generales sobre la base de que, si no ocurría, Galicia tendría que llevar al Parlamento una modificación de las cuentas para reducirlas "en torno a 400 millones de euros".

"Mire si es importante la aprobación del presupuesto, que de ello depende que Galicia pueda tener 450 millones más para el presupuesto autonómico de las aportaciones del IRPF e IVA; es determinante", dijo Feijóo el pasado jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión de su gobierno.

Sin embargo, durante la sesión de control de este miércoles, Feijóo ha precisado la cuestión de la prórroga de las entregas a cuenta y ha manifestado que la "tranquilidad debe de ser la tónica de esta comunidad autónoma". "No es la primera vez que, ante presupuestos prorrogados, las entregas a cuenta quedan condicionados", ha manifestado, haciendo referencia a que así ocurrió el pasado año, cuando las cuentas que se aprobaron a mediados de año, para agregar que "ese es el modelo que vamos a seguir en 2018", ha explicado.

"CAPACIDAD FINANCIERA"

Feijóo ha asegurado que en los nuevos presupuestos se incluirán las entregas a cuenta, pero mientras no está la ley presupuestaria aprobada, ha tranquilizado sobre la situación de Galicia, al respecto de lo que ha garantizado que la Comunidad gallega "tiene capacidad financiera".

Así, ha defendido que la Galicia tiene garantizada su capacidad económica para "seguir ejecutando la totalidad del presupuesto y para seguir pagando mejor que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas".

"Y por supuesto, en el caso de que el Partido Socialista vuelva otra vez a no querer los presupuestos del Estado, aunque después me haga responsable a mí, lo cual es sorprendente, (...), siempre quedaría la posibilidad de emplear un decreto ley", ha remarcado.

"Por supuesto, si no hubiese presupuesto en el 18, no tenga ninguna duda de que nosotros plantearíamos un real decreto ley para aprobar las entregas a cuenta", ha avanzado el mandatario autonómico, después de que la semana pasada hubiese dicho que estaban en riesgo esos recursos si no había ley de presupuestos estatal.

IMPUESTO DEL PATRIMONIO

Por otro lado, también ha querido "tranquilizar" al portavoz socialista sobre el impuesto de patrimonio, ya que la liquidación es la que viene dada del ejercicio anterior. "Los 70 millones de euros de presupuesto de patrimonio están blindados haya o no haya presupuesto", ha explicado.

El mandatario autonómico acusó a los socialistas de "contradicciones" al respecto de la política impositiva y se ha remitido a las actuaciones de Andalucía o Extremadura para argumentar su postura, después de que en esas comunidades se aprobasen rebajas impositivas en los impuestos patrimoniales.

Leiceaga acusó a Feijóo de querer llevar el "debate" a otros derroteros, pero devolvió la cuestión a que el presidente de la Xunta da la imagen de que a Galicia "le sobran los recursos", después de dejar sin "gastar" 250 millones de euros.

"No hacen nada frente a la reducción de entregas a cuenta", le había acusado Leiceaga, quien también lamentó que "permitan que pasen los meses y que no haya financiación autonómica nueva". "Parece que están declarando una tregua", ha criticado.

Así, ha denunciado que Feijóo haya dejado de levantar, a su juicio, la "bandera con franja azul" para únicamente enarbolar la "bandera blanca" de la tregua, pero le ha advertido de que "Galicia tiene que ser un problema para que, dentro de la ley, la tomen en serio".

Leiceaga ha lamentado que el mandatario autonómico evite "pelear por los intereses de Galicia" porque el debate de su partido está en la "pelea por el trono" de un "líder" en en un momento "bajo". "Pasividad" y "sumisión" que, advirtió el dirigente socialista, "deteriora" la posición de Galicia en las negociaciones con el Estado.