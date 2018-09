Feijóo promete una investigación médica "rigurosa" de la muerte de A Estrada tras admitir que faltaba un médico

Publicado 12/09/2018 12:53:25 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este miércoles que la Inspección Sanitaria ha activado un expediente para aclarar las circunstancias en las que falleció un paciente sexagenario en el punto de atención continuada (PAC) de A Estrada (Pontevedra) y ha prometido que se hará con "rigor", tras admitir implícitamente que ese día falló el protocolo porque no se garantizó que hubiese dos médicos.

En una sesión de control en la que Ana Pontón (BNG) --quien también demandó el cese del conselleiro del ramo, Jesús Vázquez Almuiña-- y Luís Villares (En Marea) le afearon que "los recortes matan" y han demandado que se active una comisión de investigación parlamentaria para que "no se vuelva a repetir" un caso similar, Feijóo ha lamentado a este caso y ha trasladado a la familia del fallecido sus condolencias.

"Entiendo que pida justicia y la tendrá", ha garantizado, antes de aludir al expediente iniciado por Inspección Sanitaria. Eso sí, igual que "respeta" a los familiares, ha pedido "respeto" para los profesionales y la sanidad pública, cuya mejora por parte de su Gobierno ha defendido pese a tener "2.000 millones menos de presupuesto al año".

"Un poco de respeto por la sanidad de Galicia", ha exigido a la oposición, antes de relatar, a la espera de que concluya el expediente de Inspección Sanitaria, los datos de lo sucedido en la jornada en la que falleció el paciente del PAC --con "una enfermedad crónica avanzada"-- y de explicar por qué faltaba un médico.

Así, ha relatado que el equipo médico tuvo que ausentarse del PAC a requerimiento del 061 y propuesta de la Guardia Civil para efectuar un traslado de urgencias al hospital de Santiago. "Cuando esto ocurre, el 061 coordina la atención del PAC", ha explicado, antes de incidir que sus efectivos se pusieron en contacto con el personal que "estaba regresando" y que "a los diez minutos justos estaba atendiendo" al sexagenario.

POLÉMICA ALUSIÓN SOBRE LOS "PREMATUROS" DE IGLESIAS

"¿Por qué no cuenta por qué motivos no había médico y enfermera en el PAC?", se ha preguntado, antes de explicar que se contactó con otro doctor para que "fuesen dos", como determina la normativa, pero éste "teóricamente se fue a otro centro" distinto al que lo había demandado. "Se intentó contactar a otro para esa jornada pero no fue posible, y al día siguiente ya había dos", ha explicado.

Dicho esto, ha reivindicado que los profesionales del PAC de A Estrada "cumplían con su deber" y ha destacado el elevado número de urgencias que se atienden en ese centro. Asimismo, ha rechazado que se "manipule" y "denoste" la sanidad pública en términos generales.

A modo de argumento, en su debate con Villares, Feijóo ha realizado una alusión al reconocimiento que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, hizo públicamente de la atención de la sanidad pública a sus mellizos prematuros.

"Ahora que en su partido se sabe mucho de cómo se atiende a la gente en los hospitales, incluso de prematuros, debería conocer lo que acaba de decir el jefe de la unidad del hospital de A Coruña, acerca de que hasta 100 personas atienden a un prematuro", ha advertido a Villares, provocando las críticas desde las bancadas de la oposición.

"¿Les parece mal que alguien de su partido que tiene un poco más de cerebro que ustedes pueda poner en valor la atención a prematuros en la sanidad pública?", ha añadido Feijóo. Al término de la sesión de control, Villares ha pedido al presidente de la Cámara, Miguel Santalices, que corrigiese las alusiones a los prematuros y a la "capacidad cráneo encefálica", al entender que atentan contra el "decoro" en la Cámara y son "inaceptables".

Santalices, quien previamente ya había aclarado al presidente que "todos tenemos el cerebro del mismo tamaño", ha rechazado profundizar en la polémica. "Sé distinguir lo que es un insulto, que fui a la universidad", ha dicho.