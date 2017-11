Feijóo rechaza "plantear" un "cupo" para Galicia como el vasco y vuelve a pedir información del concierto de Euskadi

Publicado 28/11/2017 12:32:56 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado reclamar "un cupo" para Galicia como el concierto que tiene el País Vasco con el Estado, pero ha vuelto a reclamar que en el diseño de la financiación autonómica se tengan en cuenta los costes por habitante que supone la prestación de servicios para las comunidades, singularmente la sanidad, frente a un criterio estrictamente de masa poblacional.

"No soy partidario de pedir un cupo para Galicia y nunca lo he pedido", ha manifestado, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que su propuesta es que la financiación sea "el resultado" de calcular las "necesidades" que cada comunidad tiene en servicios sociales, sanidad y educación. "No tiene connotación identitaria ni ideológica", ha señalado.

Feijóo ha incidido en que un cupo "depende de como se halle" y que un "cupo gallego con carácter general, si se hace de una forma convencional, sería muy discutible". En todo caso, ha concluido que no es ese su planteamiento para Galicia.

Sobre el acuerdo con el País Vasco, que ha sido convalidado en el Congreso con los votos favorables de PP, PSOE, Podemos y otros partidos, Feijóo ha vuelto a pedir información, aunque no lo ha cuestionado y ha recordado que es consecuencia de un "precepto constitucional".

"No conocemos el contendido y alcance de esa negociación, ni como se han hecho las cuentas; probablemente no haya nada que ocultar en el cupo y parece razonable que se explique un poco eso", ha señalado. En este sentido, ha considerado que "a nadie le debe molestar" que se pregunte por los datos de como se halla el cupo que paga Euskadi tras recaudar sus propios impuestos y antes de hacer las transferencias al Estado.

FINANCIE EL COSTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Sobre el diseño de la financiación autonómica, el mandatario autonómico ha abundado en la idea de que no cuesta lo mismo prestar un servicio a una población de 500.000 habitantes que vivan en un barrio de Madrid que a los habitantes de la provincia de Ourense, ya que una de las "características" de la población gallega es la "dispersión", así como el envejecimiento.

Precisamente, al respecto de esta última cuestión, ha puesto el ejemplo de la primas que cobran las mutuas por un seguro de salud, de manera que ha ilustrado con que no paga lo mismo un adulto de 40 años sin ninguna enfermedad crónica que una persona de 85 años, ya que su "riesgo" de salud es mucho más alto.

De esta forma, ha pedido aplicar esta misma lógica a la financiación de las autonomías, toda vez que el gasto en sanidad es el "más alto" que tienen entre las competencias transferidas, y que el sistema "financie el coste de los servicios públicos" real.

El mandatario gallego ha vuelto a insistir que el actual sistema de financiación autonómica fue "pactado" de forma "bilateral" entre la Generalitat de Cataluña (tripartito) y el Gobierno central en aquel momento, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, y "después se llamó" al resto de comunidades. "Ese es el sistema que está en vigor que, no contenta a todos y que, sorprendentemente, Cataluña es la que más se queja", ha apuntado.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Preguntado por la información que publica 'ABC' sobre que el presidente Mariano Rajoy quiere una Conferencia de Presidentes el primer trimestre de 2018 en la que participe Cataluña, y si considera que debe abordarse el sistema de financiación en ese foro, Feijóo ha contestado que esa reunión le parece "un instrumento muy útil". "Es bueno que allí hablemos todos", ha agregado.

De hecho, Feijóo ha señalado que el debate actual de la financiación autonómica bebe de la anterior reunión, en la que las comunidades quedaron en nombrar un experto ponente (en el caso gallego es Santiago Lago) para elaborar una propuesta de financiación y que, según dijo, en el caso de Galicia "está prácticamente cerrado".

"A mí la conferencia de presidentes me parece un instrumento muy útil, porque es bueno que allí hablemos todos", ha indicado, al tiempo que ha señalado que también le parece "correcto" abordarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Sobre la validación de la financiación autonómica, Feijóo ha manifestado que "no debe haber" nuevo sistema de financiación autonómica sin que Cataluña y los socialistas se incorporen al acuerdo. "Sin el Partido Socialista no debe haber un sistema de financiación nuevo y hacer un sistema sin Cataluña, nos falta el 20 por ciento de la economía española", ha manifestado.

INCENDIOS INVESTIGACIONES

En otro orden de cosas, Feijóo ha sido preguntado por la evolución de las investigaciones de los incendios forestales, después de la ola de incendios de mediados de octubre, y ha apelado a que hay dos personas en la cárcel.

El mandatario autonómico ha manifestado que hay investigaciones en marcha y ha pedido "colaboración" a la ciudadanía. Además, ha recordado que son los cuerpos de seguridad los que tienen información a ese respecto, y se ha remitido a sus "declaraciones" sobre la "intencionalidad" de los fuegos.