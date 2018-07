Feijóo reivindica la estabilidad en la Xunta

Actualizado 21/12/2015 1:29:10 CET

Garantiza que el PPdeG continuará con la "renovación" sin aclarar si él se presentará al Congreso y repetirá como candidato a la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantiene "la hoja de ruta" para Galicia tras conocer los resultados de las elecciones generales en los que su formación cae cinco escaños en la comunidad --de 15 a 10-- y ha reivindicado la "estabilidad" de su Gobierno como "una rara avis" en España, al tiempo que ha dado por hecho que los gallegos la "pondrán en valor conforme pasen los meses" frente a la "fragmentación" en el Estado.

"Nosotros vamos a ejercer el gobierno conforme a la estabilidad que tenemos", ha sentenciado, tras ser preguntado acerca de si mantiene el compromiso de agotar la legislatura en Galicia, donde las próximas elecciones autonómicas tocarían en octubre de 2016. La reivindicación de la "estabilidad" de la Xunta frente a la fragmentación como vía para recuperar voto no ha ido acompañada de una aclaración de si repetirá como candidato.

En este punto, no ha dado ninguna pista y se ha reafirmado en que el PPdeG celebrará su congreso en el primer trimestre del año próximo, ajustando los plazos, eso sí, para que no se solape con el que la formación celebre en el ámbito estatal. En todo caso, Feijóo considera que no ha perdido más apoyos porque inició la renovación de "actitudes, políticas y personas" que prometió tras las municipales y que ha garantizado continuar.

Dicho esto, y pese a la "autocrítica" por haber perdido apoyo desde 2011 --baja cinco escaños y no cumple su objetivo de mayoría absoluta de 12--, ha defendido que el resultado en Galicia es "bastante razonable". De hecho, ha apuntado que si el PP lograse en el conjunto estatal "la media del 37 por ciento de los votos" que los suyos obtienen en Galicia "hoy estaría garantizada la gobernabilidad del país".

Feijóo ha evidenciado que considera un punto fuerte ser el único presidente de España que, tras perder la suya Rajoy en los comicios de este domingo, mantiene la mayoría absoluta, y ha insistido en que "más que nunca" en esta jornada se constata que el hecho de tener "un gobierno estable" es "una ventaja" que tiene Galicia sobre el resto de comunidades.

"Una ventaja que nos compromete" --ha proclamado el presidente gallego-- a "seguir aprovechando la estabilidad" en los meses que quedan de mandato en la Xunta. Y es que, a su entender y frente a la "fragmentación" que avanzan los resultados de este domingo, los populares tienen la obligación de "seguir sirviendo a todos los gallegos y ser útiles desde un gobierno estable".

EFECTO DEL VOTO A C'S

Preguntado acerca de su fracaso en el objetivo de mantener en Galicia la mayoría absoluta de escaños (12), ha esgrimido que era una meta realista y ha justificado no haberlo conseguido por la "interrupción" de Ciudadanos (C's) en las provincias de Lugo y Ourense, con "un porcentaje de voto" que, aunque a la formación de Albert Rivera no le sirvió para lograr escaño, sí hizo caer los de los populares.

"Con la incursión de C's, sabíamos que este riesgo existía y que muchos votos que no servirían más que para afianzar escaños de Podemos y mareas", ha reflexionado, al tiempo ha esgrimido que se está "recuperando voto" desde las elecciones europeas y municipales.

"Esto son unas generales", ha agregado, como argumento de que no se puede hacer una extrapolación a otros comicios. Como ejemplo, ha citado, entre otros, que en las municipales Abel Caballero logró "una mayoría muy amplia" y ahora el PSOE es "tercera fuerza".

Ha añadido que el "centro reformista", un espacio en el que ha incluido al PP y también a C's, "sigue siendo fuerza mayoritaria con posibilidades más que ciertas de mayoría absoluta". "Pero hoy no tocaba decidir esto, sino otra cosa", ha sentenciado.

"LAS ELECCIONES MÁS DIFÍCILES" PARA EL PP

Núñez Feijóo ha comparecido antes de que Mariano Rajoy lo hiciese en Génova acompañado del vicepresidente y número dos del PPdeG, Alfonso Rueda; del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy; y del conselleiro de Política Social y coordinador de campaña, José Manuel Rey Varela. Otros cargos y los titulares de Economía, Francisco Conde, y Mar, Rosa Quintana, le acompañaron en el seguimiento del escrutino, que hizo en la sede.

En su intervención, el líder del PPdeG ha identificado estas elecciones como "las más difíciles" para el PP "en su historia". Por eso, con la convicción de que era "prácticamente imposible" mantener los resultados de 2011, ha valorado que el PP se mantenga como "el primer partido tanto en votos como en escaños en el Congreso y Senado".

En Galicia, ha destacado que se mantiene como "el primer partido en diputados y senadores", lejos del resto de formaciones. En España, ha enfatizado que el PPdeG obtiene "la mayor diferencia de escaños" en relación al segundo partido (En Marea), después de los populares en Castilla y León. En el Senado, la formación de Feijóo mantiene el máximo de 12.

CONTINUAR LA RENOVACIÓN

En todo caso, se ha declarado consciente de que el PPdeG perdió apoyo desde 2011 y ha garantizado que continuará con la renovación iniciada hace meses. Como punto de inflexión está el congreso que el PPdeG prevé celebrar este trimestre, y al que Feijóo no ha aclarado si se presentará, como tampoco si repetirá como presidente gallego.

"La autocrítica, la autoexigencia y la renovación es el camino para recuperar la confianza disminuida en los últimos años", ha sentenciado, con la convicción de que si el PPdeG no hubiera emprendido un proceso de renovación de "actitudes, políticas y personas" tras las municipales el resultado de este domingo hubiera sido peor.