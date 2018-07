Feijóo reivindica la estabilidad en la Xunta

Actualizado 21/12/2015 0:55:33 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, mantiene "la hoja de ruta" para Galicia tras conocer los resultados de las elecciones generales en los que su formación cae cinco escaños en la comunidad --de 15 a 10-- y ha reivindicado la "rara avis" de la estabilidad en Galicia, al tiempo que ha dado por hecho que los gallegos la "pondrán en valor conforme pasen los meses" y la contrapongan con la "fragmentación" en el Estado.

"Nosotros vamos a ejercer el gobierno conforme a la estabilidad que tenemos", ha sentenciado, tras ser preguntado acerca de si mantiene el compromiso de agotar la legislatura en Galicia, donde las próximas elecciones autonómicas tocarían en octubre de 2016. La reivindicación de la "estabilidad" de la Xunta frente a la fragmentación como vía para recuperar voto no ha ido acompañada de una aclaración de si repetirá como candidato.

En este punto, no ha dado ninguna pista y se ha reafirmado en que el PPdeG celebrará su congreso en el primer trimestre del año próximo, ajustando los plazos, eso sí, para que no se solape con el que la formación celebre en el ámbito estatal. En todo caso, Feijóo considera que no ha perdido más apoyos porque inició la renovación de "actitudes, políticas y personas" que prometió tras las municipales y que ha garantizado continuar.

Dicho esto, y pese a la "autocrítica" por haber perdido apoyo desde 2011 -baja cinco escaños y no cumple su objetivo de mayoría absoluta de 12--, ha defendido que el resultado en Galicia es "bastante razonable". De hecho, ha apuntado que si el PP lograse en el conjunto estatal "la media del 37 por ciento de los votos" que los suyos obtienen en Galicia "hoy estaría garantizada la gobernabilidad del país".