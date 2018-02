Feijóo reivindica el trabajo de los 'populares' gallegos frente a los que solo se "tiran los muebles a la cabeza"

Publicado 17/02/2018 15:53:07 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Galicia y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de 2016 para aspirar a revalidarlos en las municipales de 2019 en las que confía en el apoyo de los gallegos frente a los "charlatanes" de las otras formaciones que ya no tienen el valor de la "novedad" y que "solo" se reúnen para "tirarse los muebles a la cabeza".

En la clausura del acto denominado "Haciendo Galicia desde los Ayuntamientos", celebrado por el PPdeG en la Ciudad de la Cultura del Santiago, Feijóo ha puesto en valor la capacidad del partido de reunir "de forma casi improvisada" a cerca de mil representantes municipales, para "seguir aprendiendo" y preparar las elecciones municipales de 2019, como un "partido de las propuestas" frente a "otros que solo se dedican a criticar" y que utilizan "las reuniones para tirarse los muebles a la cabeza".

"Cualquiera de los demás partidos se cambiaría por nosotros sin dudarlo un segundo", ha agregado.

Feijóo ha vuelto a reivindicar el "orgullo" de ser el partido que "tiende puentes entre generaciones de vecinos" y que "nunca separa los pies de la tierra", frente a la "Galicia de las taifas del PSOE, la Galicia paralizada de las mareas en las que lo único que crece son sus amigos, frente a la Galicia irreal del BNG donde el carnet de gallego está reservado para sus militantes, o frente a los partidos del no a Galicia".

"TOQUE DE ATENCIÓN" DE LAS ELECCIONES DE 2015

En el acto enmarcado en el trabajo de cara a las municipales de 2016, Feijóo también ha querido poner de relieve los datos obtenidos por el PP en los comicios locales de 2015 en Galicia, con un 36% de los votos y un 49% de los concejales, ilustrando así que lo que para el PPdeG "fue malo para otros sería un éxito sin precedentes".

Sin embargo, ha admitido que los resultados de las elecciones de 2015 fueron un "toque de atención" que atribuyó a "muchos factores", que llevaron a perder a "alcaldes buenos", pero puntualizando a renglón seguido que en "otros casos" sí hubo una "pérdida justificada".

Unos datos que, ha asegurado, llevaron a los 'populares" a aceptar "con humildad sus errores", a realizar "una gran renovación en Galicia" y a salir a la calle "a proponer", con acciones que fructificaron en las elecciones autonómicas de 2016, en las que revalidó su mayoría absoluta al frente de la Xunta de Galicia con "casi un 48% de los votos.

En esta línea, ha reivindicado en varios ocasiones en su discurso la necesidad de "no caer en la autocomplacencia", porque los gallegos forman un "pueblo que tiene memoria", en el que "nunca triunfaron los charlatanes, porque los gallegos son más de hacer que de decir, aquí nunca triunfaron las propuestas irreales o irrealizables", ni "las sopas de siglas ni los profetas de la confusión".

"Aquí no nos dejamos engañar", ha aseverado, reivindicando así "los partidos políticos serios, realistas, que no pretenden gobernar cuando pierden, que no dicen una cosa y hacen otra".

"LAS MAREAS YA NO TIENEN EL VALOR DE LA NOVEDAD"

Las formaciones de las Mareas centraron parte de una intervención en la que resaltó que "en 2015 obtuvieron votos muchos partidos que presentaban como principal valor la novedad", que "eran desconocidos", pero a las "que tres años después, cuanto más los conocen los gallegos más se dan cuenta de que menos se puede confiar en ellos".

Así, ha relatado que "un país más justo, como hablaban, es el mejor para sus militantes, sus familiares y amigos, cuando decían que hay que mudarlo todo, decían que hay que pararlo todo", concluyendo que "las Mareas que están en los Ayuntamientos con el apoyo imprescindible del PSOE y del BNG consiguieron mudar la ilusión en decepción"

PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL

Finalmente, también ha hecho referencia a propuesta de reforma electoral de los grupos de la oposición, definiéndolas como "la propuesta de los que pierden" para que "sigan gobernando los que pierden", y pronosticando que "por muchas propuestas que hagan no van a poder callar la voz de los gallegos cuando votan".

"Para volver a repetir el éxito de las autonómicas, demostraremos que tenemos un proyecto para los gallegos, que tenemos la lección aprendida y que no vamos a un Ayuntamiento a aprender, y que Galicia se hace desde los Ayuntamientos", ha concluido.