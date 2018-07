Feijóo, tras votar en la primera vuelta: "No es fácil, pero he elegido lo mejor para el PP"

Publicado 05/07/2018 19:37:03 CET

Descarta desvelar su voto y justifica que le fue difícil elegir porque conoce "a la mayoría de candidatos" y "muchos son compatibles entre sí"

VIGO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha votado este jueves en la primera vuelta para el congreso del partido, una elección que ha asegurado que "no es fácil". "Al final he elegido lo que creo que es mejor para el PP, porque sin partido no es posible ser opción de gobierno, y a partir de ahí construir un equipo que sea capaz de gobernar España", ha remarcado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras emitir su voto en la sede del PP de Vigo, donde el mandatario gallego ha explicado que la decisión no ha sido fácil para él porque conoce "a la mayoría de los candidatos" y cree que "muchos de ellos son compatibles entre sí".

"Es como si a usted le dicen: ¿Y usted que elegiría dentro de, por ejemplo, el Celta de Vigo? ¿Con qué jugador se queda usted? Aquí estamos preparados para jugar en equipo, y por tanto elegir a uno del equipo, cuando creo que hay más personas que pueden trabajar en ese equipo, no resulta fácil", ha sellado.

Feijóo ha llegado a la sede local del PP pasadas las 18,00 horas de este jueves, y ha emitido su voto en la cabina habilitada para el voto secreto, donde ha estado alrededor de cinco minutos. Al ser cuestionado por qué motivo se prolongó en la emisión de su voto, ha argumentado que tuvo que "elegir 20 compromisarios".

Según ha dicho al respecto, primero ha leído "todos y cada uno de los nombres", y a partir de ello ha tenido que "tomar 20 decisiones". "Me gustaría elegir más, lamento no poder votarles a todos, pero el cupo que tiene Vigo son 20, los he leído y elegido", ha zanjado.

En cuanto a qué candidato ha votado, ha dicho que no cree "que eso sea interesante ni importante para nadie", y además los presidentes autonómicos están "intentando tener un comportamiento respetuoso con la militancia, con los candidatos que se han presentado y con que el voto es secreto". "Al final soy el presidente de un conjunto de militantes de un partido, y creo que no debo de interferir en el voto", ha sellado.

UN PARTIDO QUE GOZA "DE BUENA SALUD"

Tras subrayar que este proceso es "una decisión importante" tanto para su partido como para la democracia española, Feijóo ha trasladado su agradecimiento a todos los candidatos que dieron el paso de presentarse, y ha destacado "la normalidad y tranquilidad de poder votar y hacerlo además con una sonrisa, en positivo, de forma festiva".

En este ámbito, ha hecho "una valoración muy positiva del proceso", el cual ha recordado que se está realizando en un mes de verano, "con gente de vacaciones, escaso margen de tiempo, con una campaña muy aquilatada en plazos..., y sin trifulcas entre los candidatos y con un conjunto de 7 candidatos". "Acredita que nuestro partido goza de buena salud", ha incidido.

En cuanto a la posibilidad de que algún candidato impugne alguna mesa de votación, Feijóo ha dicho no tener conocimiento de ello, y se ha limitado a decir que espera que en Galicia "no haya ninguna incidencia y no sea necesario impugnar ninguna mesa". De haberla, ha añadido, ha augurado que "será algo muy excepcional".

"La regla general, por la información que tenemos es que, a pesar del verano, y día laborable, las cosas están yendo bien. Esta noche veremos quiénes son los dos compañeros con más votos de la militancia, y a partir de ahí seguir trabajando hasta el día 21 de julio, para decidir cuál va a ser la persona que se va a convertir en el jefe de la oposición a partir de julio", ha concluido.

CONTAR MÁS CON LAS BASES

Preguntado al respecto de las propuestas de algunos candidatos, proclives a contar más con las bases y los presidentes autonómicos, el presidente de la Xunta ha considerado que sería "bueno", porque el PP "en este momento tiene un caudal de votos" que tienen que "gestionar, pero desde la oposición".

"Todo lo que sea escuchar a la gente nos parece bien, porque tenemos una necesidad de que vuelva a gobernar en España el partido que gana las elecciones, y nosotros queremos seguir ganando las elecciones, si es posible con más ventaja que en las últimas generales", ha remarcado, insistiendo en que "los españoles se merecen que gobierne el partido más votado".

Acto seguido, se ha referido al Gobierno de Pedro Sánchez, que accedió al cargo tras una moción de censura, al comentar que "es evidente" que a los miembros del Partido Popular "no --les-- gusta presidir ninguna institución después de perder las elecciones, pero es evidente que el PSOE considera una costumbre presidirlas aún perdiendo las elecciones".