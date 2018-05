El 'Festival de Cans' reconoce 'Matria', de Álvaro Gago, con tres galardones

Publicado 27/05/2018 11:23:47 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cans ha entregado, en la gala final celebrada en la noche de este sábado, los premios correspondientes a su 15ª edición, en los que se ha alzado como vencedor el cortometraje 'Matria', de Álvaro Gago, con tres premios, al Mejor corto de ficción, al Premio AISGE a la mejor interpretación femenina para Francisca Iglesias y el Premio del Jurado de los vecinos.

Los galardones obtenidos en el Festival de Cans, celebrado en la localidad de este nombre perteneciente a O Porriño (Pontevedra), se suman al recorrido por certámenes internacionales de 'Matria'. El cortometraje relata un día en la vida de Ramona, una mujer que se refugia en la relación con su hija y su nieta ante su duro trabajo en una conservera y lastrada por la falta de comunicación con su marido.

Álvaro Gago repite así éxito en Cans, en donde ganó el premio al mejor corto por 'Curricán', en 2015.

Entre el resto del palmarés destaca el nivel de la sección de Animación, en donde dos de las películas llevaron premios en las categorías generales: el premio AGAG a mejor guión (Luis Usón por 'Afterwork') y el de la mejor banda sonora original (Raúl Costafreda por 'Sea'). En todo caso, fue 'El reloj', de Borja Santomé, la que se alzó con el premio a Mejor cortometraje animado.

'Europa', de Hugo Amoedo, abrió el palmarés de 'FuraCans', la nueva categoría competitiva del Festival para filmes de no ficción, reconocido por "su urgencia de contar, por la necesidad de filmar, por su libertad narrativa y por su grado de reflexión formal sobre el lenguaje cinematográfico".

Completan el palmarés las 'Also Sisters' (Premio CREA a la mejor realización); Eloi Sánchez Palau (Premio a la mejor interpretación masculina por 'Después de la bandera') y dos menciones especiales de los jurados, para 'A cat in the window', de Félix Brixel (en ficción) y 'La mujer invisible', de Noemi Chantada.

Eloi Sánchez Palau ha sido premiado "por trasladar de forma elocuente el juego arriesgado de la película", mientras que a Fracisca Iglesias se le ha reconocido "conseguir desde la naturalidad una interpretación excepcional".

El Premio CREA del jurado a la mejor realización, ha recaído así en Miriam Albert Sobrino y Sonia Albert Sobrino ('Also Sisters'), por "por jugar hábilmente con el lenguaje cinematográfico".

Luis Usón por 'Afterwork' ha obtenido el Premio AGAG al mejor guion, "por mostrar de forma brillante una realidad contemporánea pervirtiendo clásicos de la animación".

La reconocida como Mejor banda sonora por el jurado, 'Sea', de Raúl Costafreda, permite, según el jurado, sumergirse "en su mar de arena", mientras que el Mejor videoclip del jurado, 'Omertá', de Gero Costas para BALA, plasma "el espírito del grupo, integrando la imagen y la canción, transmitiendo mucha fuerza, energía y visceralidad, a través de un estilo directo".

El Premio del público al mejor videoclip ha recaído, en cambio, en "Sobre el mismo alambre", de Miryam Pato para Silvia Penide con Eladio Santos. El Palmarés ha continuado reconociendo con el Premio de la Can Parade a Jessica Ramilo, "Jess".

Mención especial del jurado de ficción ha sido para 'A Cat in the Window', de Félix Brixel, "por mostrar con sencillez lo complejo", mientras que la Mención especial del jurado FuraCans (en no ficción), ha sido para 'La mujer invisible', de Noemi Chantada, "por poner voz y rostro al que está en la sombra y por subrayar el gesto político inherente a la creación cinematográfica".