La Fiscalía no pide prisión preventiva para los gemelos investigados por la muerte de un policía ourensano

Publicado 05/07/2018 21:36:39 CET

La defensa pide la libertad vigilada de los hermanos, que continúan a la espera de la decisión judicial tras varias horas de declaraciones

OURENSE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía no pide prisión preventiva para los dos gemelos investigados por el fallecimiento del policía Celso Blanco, hallado muerto en la Comisaría de Ourense el 9 de abril de 2016. Después de varias horas de declaraciones, los hermanos continúan a la espera de la decisión de la jueza, quien deberá señalar si éstos entran en la cárcel o continúan en libertad vigilada.

Sin embargo, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), esta resolución no se conocerá a lo largo de la jornada de este jueves.

El abogado de la familia de Celso Blanco sí ha pedido prisión preventiva sin fianza para ambos, solicitud que no comparte ni el letrado de la defensa ni el Ministerio Fiscal, que no abogan por la entrada en la cárcel de los investigados al considerar que no se dan los requisitos para ello.

Las comparecencias de las partes se han reanudado en la mañana de este jueves tras haber sido suspendidas en la madrugada de ese mismo día, después de que se completasen las declaraciones de los gemelos en el Juzgado de Instrucción Número 3, que se prolongaron durante todo el miércoles.

DECLARACIÓN "PRECISA" Y "CON CONTRADICCIONES"

El letrado de la familia del agente fallecido ha asegurado minutos antes de iniciarse las comparecencias en la mañana de este jueves que la declaración de los gemelos fue "precisa y pormenorizada" y "reveló un montón de contradicciones".

Asimismo, ha apuntado que la historia que han relatado los investigados "no encaja con los informes que existen en las actuaciones", además de que los dos hermanos "no explican ni la presencia del ADN en el trozo de papel en la escena del crimen ni qué hicieron el día de los hechos".

Por su parte, el letrado de la defensa ha subrayado antes de efectuarse las comparecencias que la situación de sus clientes es ahora "mucho mejor que en enero, cuando la jueza acordó la comparecencia diaria".

"NO HAY RIESGO DE FUGA"

Así, el abogado de los investigados ha justificado su petición de mantenerlos en libertad vigilada porque "no hay riesgo de fuga, comparecen diariamente y la Audiencia ha revocado esa comparecencia para que sea semanal, e incluso ha solicitado el sobreseimiento de la causa por entender que no existen indicios de que se haya producido un homicidio".

"Entendemos que es un suicidio, no existen indicios que sean atribuibles a mis clientes en la participación de semejante hecho. No hay riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, ya que todas las pericias ya han sido practicadas, y tampoco hay posibilidad de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima", ha añadido.

Así las cosas, el abogado de la defensa ha reiterado que no se da "ninguno de los requisitos para la prisión preventiva", por lo que "lo razonable, lógico y legal sería que se acordara la puesta en libertad con las mismas medidas que hasta ahora", tal y como ha concluido.

La brigada de la Policía Judicial de Ourense detuvo el pasado mes de enero a los dos hermanos gemelos por su supuesta relación con la Operación Zamburiña, que investiga la desaparición de varias armas del búnker de la Comisaría de la ciudad entre 2014 y 2015. Ahora, se investiga su vinculación con la muerte del agente Celso Blanco en 2016, evaluada en un principio como un suicidio.