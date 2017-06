Galicia vota a favor del déficit del 0,3% en 2018 en el CPFF

Publicado 29/06/2017 21:27:20 CET

Facenda estima que la senda de consolidación terminará para la Xunta a finales de 2018 y ahí ya empezarán a "jugar otro tipo de reglas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia, a través del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha votado a favor del objetivo de déficit del 0,3% establecido por el Gobierno central para 2018. Por otra parte, sobre una eventual bajada de impuestos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha opinado que es recomendable "estudiarlo con calma" pero "no negar" esa posibilidad.

En preguntas de los periodistas a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el representante gallego ha recordado que esta comunidad autónoma "siempre" fue partidaria, "desde 2009", con la llegada del PP, "de entrar en la senda de consolidación fiscal".

Así, ha estimado que dicha senda terminará "aproximadamente a finales de 2018" para Galicia, "si todo va como hasta ahora ha ido". En ese momento, ha avanzado, "ya empiezan a jugar otro tipo de reglas".

Preguntado por la postura expresada este jueves por Aragón, contraria a una bajada de impuestos al mismo tiempo que se exige un esfuerzo para cumplir el objetivo de déficit, Martínez ha apuntado que Galicia "ya lo hizo cuando optó en 2016 por bajar impuestos de sucesiones y donaciones", así como la tarifa autonómica del IRPF.

"Comprobamos que el resultado de todo esto se está trasladando en mayor actividad económica", ha llamado la atención, a renglón seguido, para exponer que "hay otro tipo de impuestos que sí están creciendo", como el IVA, por el consumo, dado que "el dinero en vez de detraerlo de una manera directa vía renta se está dejando en las manos de los ciudadanos, que están consumiendo más". "Y estamos ingresando las administraciones más", ha apostillado.

Igualmente se ha referido al caso del IRPF, que "también resulta que después de las bajadas --se refiere a la del tramo autonómico-- se está creciendo un 3,7%, más que lo que está haciendo la media de España".

Por ello, ha avisado de que "no hay una relación tan directa y tan fácil" que apunte que "no se pueden bajar los impuestos porque si no no se pueden atender los servicios". "Porque el juego de la economía también va en otras direcciones, vía consumo y renta disponible de las familias", ha incidido.

Así, el conselleiro ha considerado que "hay que estudiarlo con calma pero al mismo tiempo no negar la posibilidad, porque ya está comprobada, y para el caso el de Galicia, que bajadas selectivas de impuestos e incluso bajadas no tan selectivas lo que producen es una activación económica y como resultado las administraciones tienen mayores ingresos".

EL OBJETIVO DE DÉFICIT

En cuanto a las cifras aprobadas como objetivo de déficit para los próximos años, el titular de Facenda ha señalado que están "correlacionadas" con las que se determinaron en diciembre y de hecho "lo único que se hace es añadir un año, el 2020".

"Acabamos de constatar la evolución del 16, cómo está yendo más o menos el 17 de una manera correcta y que también se refleja en la actividad económica y en el empleo general en España y en Galicia en particular", ha expuesto.

Así las cosas, ha valorado que "lo importante es lo que está permitiendo de una manera ordenada seguir financiando los servicios públicos, seguir teniendo uno de los periodos medios de pago entre los mejores del régimen común en toda España, y por ahí van a seguir yendo los tiros próximamente", para terminar resumiendo el CPFF de este jueves como "un acto de normalidad".

A mayores, sobre peticiones de objetivos asimétricos, ha comentado que "siempre" las hubo, aunque ha considerado que es una "petición superada en los últimos dos años o tres", pues en el 15, el 16 y el 17 ya fueron "siempre simétricos, que es la forma correcta" al parecer de la Xunta.