Garzón: Catalá tiene que "dimitir de forma fulminante" y el PP "pone a sus peones" en la Justicia

Publicado 03/06/2017 13:39:14 CET

"Nos queda clarísimo que dentro del Partido Popular hay una organización que está establecida para delinquir", asegura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, considera que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene que "dimitir de forma fulminante" porque, ha subrayado, es "el responsable último de todo un proceso de injerencia del Partido Popular en las instituciones judiciales".

"Lo que hace (esto) es afectar al funcionamiento de la democracia de una forma gravísima", ha asegurado Garzón en declaraciones a los medios en la XII Asamblea Nacional de Esquerda Unida, en la que Eva Solla relevará este sábado por la tarde a Yolanda Díaz como coordinadora de esta formación.

En concreto, Garzón se ha pronunciado de este modo tras ser preguntado por las declaraciones realizadas este viernes por el ministro de Justicia en relación a la dimisión de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción. En este sentido, Catalá defendió que "no es ético que ni jueces ni políticos ni ningún responsable público" tengan cuentas en paraísos fiscales.

No obstante, el coordinador federal de IU cree que "el problema no es de nombres". "El problema no se trata de Moix, ni siquiera de Maza. No se trata de Bárcenas o Urdangarín: se trata de una red, de una trama de corrupción. En definitiva, de una organización, el Partido Popular, que tiene en su seno a una organización criminal", ha denunciado, justo antes de indicar que, desde IU, han presentado una querella contra el Partido Popular.

"Lo hicimos con Bárcenas [...] y recientemente con la Operación Lezo. Nos queda clarísimo que dentro del Partido Popular hay una organización que está establecida para delinquir", ha defendido el político de IU, quien considera que es "evidente" que esto "no se puede llevar a cabo sin el silencio cómplice de mucha gente".

"INJERENCIA BRUTAL DEL GOBIERNO"

En esta línea, ha criticado el "silencio" que, a su juicio, han mantenido los miembros del Gobierno del PP ante "la injerencia brutal del Gobierno sobre las instituciones". "Especialmente las jurídicas y ante el caso particular de Moix", ha apostillado.

A su juicio, esto es "un síntoma de complicidad ante la corrupción que estamos viendo en las instituciones judiciales". "No hablamos sólo del señor Moix, hablamos de las nuevas designaciones, como la de Espejel o la del señor Enrique López en la Sala de Apelaciones. Hablamos de que el Partido Popular pone a sus peones en el ámbito judicial para obstaculizar las investigaciones de corrupción contra el PP", ha censurado.

"En cualquier país sería gravísimo y llevaría dimisiones. En España vemos que al Partido Popular le falta la honestidad suficiente para asumir sus responsabilidades", ha zanjado Garzón.