El Gobierno reitera su compromiso con los afectados de la explosión de Tui

Publicado 29/08/2018 19:00:55 CET

VIGO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Maica Larriba, ha defendido este miércoles el "compromiso" de la administración central con los vecinos afectados por la explosión de un almacén ilegal de material pirotécnico en Tui, y ha subrayado que trabaja "intensamente" para gestionar las ayudas.

A través de un comunicado, y en respuesta a las críticas de la Xunta --que ha pedido a Gobierno central y Diputación que "arrimen el hombro"--, Maica Larriba ha recordado que el propio presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a agilizar esas ayudas.

No obstante, ha recordado que las administraciones deben respetar los plazos de las tramitaciones, al tiempo que ha incidido en que esos procesos no se pueden llevar a cabo si no se recibe toda la documentación.

La subdelegada ha señalado que casi un 40 por ciento de las ayudas de emergencia solicitadas "ya están remitidas al Ministerio del Interior". "Pero también es verdad que esta subdelegación no pude tramitar los expedientes sin que los afectados presenten toda la documentación exigida", ha advertido.

Maica Larriba ha pedido a las diferentes instituciones que hagan un ejercicio de "autocrítica" y tomen medidas para que no vuelva a suceder una tragedia como la de la parroquia tudense de Paramos. "Cada administración debe ser coherente con sus responsabilidades y activar sus mecanismos, como son presentar la documentación que le corresponde para obtener las ayudas que solicitan o agilizar los trámites urbanísticos para la reforma de la zona afectada", ha apostillado.

Por otra parte, ha animado a todas esas administraciones a "colaborar activamente" para afrontar las consecuencias del siniestro, en lugar de "usar la tragedia de los vecinos y sus muertos en una pelea política".