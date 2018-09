El gobierno de Vigo ve "inconstitucional" la comisión de investigación de O Marisquiño

Publicado 19/09/2018 14:06:11 CET

VIGO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local de Vigo ha afirmado que la comisión de investigación sobre el accidente de O Marisquiño en el Parlamento de Galicia es "claramente inconstitucional" porque vulnera competencias municipales.

Así lo ha mantenido en rueda de prensa el portavoz de dicho gobierno, el concejal socialista Carlos López Font, quien ha confirmado que se ha dirigido por carta al portavoz de En Marea, Luís Villares, para invitarle a que proponga investigar el coste del concierto de The Pretenders y la compra de viviendas para alquiler social en A Coruña.

A ese respecto, ha señalado que no debe sorprender esta propuesta "dado que En Marea pidió una comisión de investigación que puede vulnerar competencias municipales, y siguió el camino de inmiscuirse, el de ir por una senda no constitucional". "En política, a veces no vale solo con pedir perdón, hay que investigar", ha apostillado López Font, quien ha afirmado que, "si el concierto que costó el doble fuese en Vigo, habría lío para meses".

"No les tiene que parecer mal si pedimos que se investigue sobre otras actuaciones muy graves. No estamos dispuestos a que se nos trate diferente que a los demás; si tiene que haber una comisión de investigación sobre O Marisquiño, que la haya también en otros territorios", ha incidido.

El concejal, quien ha eludido aclarar si comparecerá en la comisión parlamentaria en caso de ser citado, ha proclamado que el Ayuntamiento de Vigo, cuyo gobierno rechazó crear una comisión de investigación municipal sobre el accidente, defiende "su autonomía y sus derechos".

López Font ha vuelto a insistir en que la comisión del Parlamento sobre O Marisquiño es fruto de un "posicionamiento político" en contra de la ciudad. "Lo que procede es una investigación judicial, y el salto que se dio es querer investigar con finalidad política", ha aseverado.