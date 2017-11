González Laxe ve "insuficientes" las infraestructuras gallegas para competir con los grandes puertos internacionales

Publicado 09/11/2017 14:42:54 CET

El expresidente lamenta que la Xunta no trabaje para "integrarse en el tablero internacional" de transporte marítimo y pide una estrategia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Xunta Fernando González Laxe ha considerado "insuficientes" las infraestructuras portuarias gallegas para competir con las grandes dársenas internacionales en un contexto en el que "el 80% del transporte del comercio mundial se hace por vía marítima".

El que también fue presidente Puertos del Estado se ha pronunciado de este modo con motivo de su participación en las jornadas 'Una agenda de seguridad marítima para España: Retos y Soluciones' celebradas este jueves en Santiago de Compostela.

En este escenario, González Laxe ha asegurado que aunque por el litoral gallego pasan "la mayor parte" de todos los buques procedentes de Asia y que navegan con destino a los grandes puertos de Bremen, Rotterdam o Amberes, no pueden hacer escala en Galicia porque las infraestructuras no están adaptadas a la magnitud de estas embarcaciones.

Y es que, según ha indicado, los barcos que "ahora circulan por el tablero internacional", que portan hasta "22.000 contenedores" con mercancías que "generan valor añadido" solo pueden "entrar en tres puertos españoles, los de Barcelona, Valencia y Algeciras".

"La entrada de grandes barcos exige agua, un dique y unas grúas, esos buques miden 400 metros de eslora y necesitan alrededor de 12 grúas para descargar. ¿Qué puerto gallego tiene 12 grúas o puede albergar un barco así?, ha preguntado para reclamar una estrategia gallega que haga más competitiva a Galicia desde el punto de vista marítimo comercial.

ADECUACIÓN

Este hecho, en su opinión, obliga a "trabajar en el campo de la adecuación de las infraestructuras, de la logística y de las redes marítimas", una labor que "no está siendo abordada" ni por el Gobierno estatal ni por la Xunta de Galicia en el ámbito de sus competencias.

"¿Está este debate planteado en Galicia por parte de la Xunta? La respuesta es no. ¿Las autoridades portuarias están trabajando en eso y apostando por integrarse en ese tablero internacional? La respuesta es no. ¿Existe coordinación entre las autoridades portuarias gallegas entre sí para evitar una competencia a muerte o desleal entre ellas? La respuesta es no", ha censurado el que fuera titular del Ejecutivo gallego.

A todo ello, conforme ha señalado, se une una "falta de concienciación marítima" en la sociedad gallega. "Las empresas cuando exportan de Galicia a Estados Unidos no utilizan los barcos ni los puertos gallegos, el vino sale por Bilbao, el textil entra por Algeciras", ha criticado.

Para cambiar este escenario, Fernando González Laxe ha insistido en la importancia de "adecuar las infraestructuras" y trabajar en los campos de la logística y las redes marítimas.