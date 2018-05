Gonzalo Caballero denuncia en el Congreso que Galicia no es prioritaria para Rajoy y pide 700 millones más de inversión

Actualizado 16/05/2018 19:41:25 CET

Tras reunirse con Margarita Robles, Adriana Lastra y Rafael Simancas en el Congreso

MADRID/SANTIAGO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha aprovechado este miércoles su visita al Congreso, donde se ha reunido con la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, para denunciar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 evidencian que Galicia "no es una prioridad" para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y para exigir que el Estado destine casi 700 millones adicionales a inversiones en su comunidad autónoma.

Así lo ha señalado Caballero tras el encuentro en el que han participado también la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, y que ha enmarcado en la ronda de contactos con distintos actores que abrió tras su llegada el pasado otoño a la Secretaría General del PSdeG.

Caballero ha defendido que su formación está diseñando una "hoja de ruta para Galicia que ponga como prioridad los problemas del país frente a un Gobierno que se olvida de las necesidades de los gallegos" y ha criticado que el nivel de inversión en su comunidad recogido en los Presupuestos para 2018 es muy inferior incluido en las cuentas de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero durante los peores años de la crisis.

MENOS QUE EN LA CRISIS

"No tienen una prioridad social, no cambian el modelo productivo de país y no aprovechan la mejora en las cifras macroeconómicas para que lleguen a las familias y los ciudadanos", ha incidido Caballero, quien también ha destacado que el nivel de inversiones en Galicia está muy por debajo del de otras comunidades.

En este contexto, ha defendido que Galicia debe recuperar el nivel de inversión de los años de la crisis, cuando se destinaban unos 1.500 millones a su comunidad. Para ello, los socialistas han presentado una serie de enmiendas parciales para incrementar en 700 millones las partidas destinadas a Galicia.

"Rajoy, que es gallego, tiene sus prioridades fuera de Galicia; por sus acuerdos con el PNV y Ciudadanos relega los intereses de los gallegos", ha indicado el líder socialista, quien también ha vuelto a criticar la "campaña de márketing" que, a su juicio, han puesto en marcha en Galicia Rajoy, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

En este contexto, ha denunciado que los tres están haciendo de obras en Galicia que no están en los Presupuestos cuando, además, todavía están pendientes de ejecución 2.000 millones de cuentas anteriores. "Ahora plantean inversiones sin plazos que no son creíbles ni reales", ha señalado, tras acusar a Feijóo de trabajar para "escalar posiciones en el recambio de la derecha dentro del PP".