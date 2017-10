Gonzalo Caballero promete "caras nuevas" y "gente con trayectoria" en la nueva etapa del PSdeG

Publicado 15/10/2017 18:32:32 CET

"Hay que dar a Galicia una presencia desde el PSdeG que haga percibir que podemos tener una gran coalición social progresista", declara

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha señalado que, si bien no va a poner "patas arribas" el partido en esta nueva etapa, "va a haber caras nuevas en el equipo y gente con trayectoria", todo ello, para conseguir un Partido Socialista "con nuevos referentes". "Voy a intentar construirlo", ha apostillado.

En una entrevista en la Cadena Ser este domingo, el reciente vencedor de las primarias de los socialistas gallegos ha señalado que los comicios internos no han abierto grandes heridas entre sus partidarios y los que apostaban por el diputado Juan Díaz Villoslada y que, en todo caso, su proyecto apuesta por la "unidad".

Así, Caballero ha indicado que, al igual que sucedió con la victoria de Pedro Sánchez a nivel federal, su triunfo como candidato al margen del "poder orgánico" ha servido para que el PSOE pueda "reconectarse con su electorado y entrar en un ciclo electoral ascendente".

"Tenemos que fortalecer la posición del partido. Hay que mantener una oposición contundente en las instituciones pero tenemos que empezar a conseguir también tener desde el Partido Socialista un ejército de acción política que combata en el mundo de las ideas", ha incidido.

De este modo, el líder del PSdeG apuesta por situar el partido "en los distintos ámbitos de la sociedad civil, en las universidades, en los movimientos de defensa de la sanidad pública, en las asociaciones de padres de alumnos, en el medio rural".

"Hay que dar a Galicia una presencia desde el PSdeG que haga percibir que podemos tener una gran coalición social progresista", ha afirmado.

ESCAÑO EN EL PARLAMENTO

Caballero se alió a una semana de las primarias con el portavoz parlamentario del PSdeG en la Cámara gallega, Xoaquín Fernández Leiceaga, que también se había postulado en la carrera por la secretaría xeral.

Con la victoria del vigués, Leiceaga mantendrá la portavocía en el Pazo do Hórreo, donde no está presente Gonzalo Caballero, quien no descarta buscar alguna fórmula para hacerse con un escaño en Santiago antes de que finalice la legislatura.

"No es una cuestión que esté planteada como una urgencia, tengo un trabajo que hacer en la organización y a partir de ahí, veremos, en política todo cambio mucho", ha afirmado en referencia a su posible salto a O Hórreo.