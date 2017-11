Hacienda paraliza la subasta del yacimiento de Pena Grande de Vilalba

Actualizado 30/11/2017 19:49:37 CET

Una asociación cultural no cesa la recogida de apoyos mientras la retirada de la puja "no se materialice de forma oficial"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda paralizará la subasta del yacimiento de Pena Grande de Vilalba (Lugo), que se celebraría el próximo 15 de diciembre, según ha informado En Marea en un comunicado.

En concreto, el partido instrumental ha explicado que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró "receptivo" ante la petición del diputado de En Marea Miguel Anxo Fernán Vello que, durante el pleno, se ha acercado al ministro para exigirle "retirar de inmediato la puja de estos terrenos y proceder a cederlos al Ayuntamiento de Vilalba o a la Xunta".

Así, el diputado por Lugo ha mostrado su "satisfacción por haber conseguido parar un auténtico despropósito" y ha agradecido "la receptividad" del ministro, ya que, según la formación rupturista, le ha asegurado que "haría gestiones cuanto antes para solucionarlo".

Sin embargo, la asociación Cultura do País ha decidido mantener su campaña de recaudación de apoyos mientras la paralización de la subasta de Pena Grande "no se materialice de forma oficial".

"Valoramos positivamente que se esté considerando un retorno público" de los bienes, ha expresado la asociación al tiempo que ha asegurado que "esperan que no sean mensajes que van más dirigidas al autobombo de quien no hizo nada hasta ahora" que a "dar una solución efectiva de este despropósito".

Además, en otro comunicado remitido a los medios, Cultura do País ha asegurado que "la lucha no acaba aquí", puesto que requieren "que se garantice que no se vuelven a dar este tipo de situaciones en las que el Estado hace caja con el patrimonio de todo el pueblo gallego y lo entrega a intereses especulativos".

EL PSDEG LAMENTA "EL DESINTERÉS"

Por su parte, el PSdeG advierte del "elevado interés arqueológico de uno de los principales yacimientos gallegos" y lamenta, en un comunicado, el "desinterés mostrado hasta ahora" por parte del Gobierno de Feijóo para su estudio y conservación.

Por ello, los socialistas reclaman la cesión de los terrenos a manos públicas e instan a la Xunta a que solicite al Ministerio de Hacienda que paralice la puja.

La portavoz de cultura del PSdeG, Concepción Burgo, ha recordado que es "la tercera vez que se lleva a cabo un procedimiento de puja sin que ninguna administración pública mostrase ningún interés en pararlo y poner el yacimiento a servicio de la sociedad".