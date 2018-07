Hernández afirma que Galicia tendrá AVE "en el plazo más corto posible" por el "compromiso" asumido por Rajoy

Actualizado 06/12/2011 17:24:48 CET

PONTEVEDRA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha afirmado que Galicia tendrá AVE "en el plazo más corto posible gracias al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien asumió un compromiso que cumplirá".

El conselleiro ha recordado, en un acto en Ribadumia (Pontevedra), que el Gobierno socialista en funciones "deja todas las obras recogidas en el Pacto do Obradoiro sin pagar".

"Y muchas de ellas sin licitar y sin adjudicar, igual que las obras del AVE puestas en servicio, que también están sin pagar en buena parte", ha remarcado Hernández.

Hernández ha señalado, asimismo, que el Gobierno central en funciones "no debe preocuparse ahora" por lo que puede hacer "y no hizo", ya que "es normal que un gobierno en funciones no adjudique obra pública".

En este sentido, ha recordado el conselleiro la "actitud ejemplarizante" de la Xunta de Galicia que en 2005, ha destacado, "estando en funciones no adjudicó obras en carreteras, a pesar de que era un gobierno en funciones sin casos de imputación en los tribunales".