Hernández niega "irregularidades" en la certificación de un vial inacabado y dice que fue para "no perder una subvención"

Actualizado 02/05/2009 14:17:58 CET

Insta al BNG a acudir a los tribunales si considera que "existió ilegalidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta, Agustín Hernández, negó hoy cualquier "irregularidad" en la certificación del final de obra de una carretera de acceso a Lira, una parroquia de Salvaterra do Miño (Pontevedra), que no estaba terminada, y aseguró que se hizo así "para no perder una subvención".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la toma de posesión de nuevos altos cargos de su consellería, Hernández explicó que durante su cargo de director de Infraestructuras en la Diputación de Pontevedra no firmó ninguna certificación.

Al respecto, señaló que esa función le correspondía al director de la obra, quien lo hizo, según justificó, a cambio de la presentación al contratista de un aval para "asegurar" la financiación de los trabajos.

Además, manifestó que las acusaciones realizadas al respecto partieron de una denuncia del BNG e instó a esta formación política a acudir a los tribunales si considera que "existió ilegalidad".

"PRÁCTICA HABITUAL"

"La certificación de este tipo de obras es una práctica habitual, no es ni anómala ni irregular, y se considera un mecanismo que se hace a finales de año para cumplir anualidades y conseguir que una subvención no se pierda", señaló.

En cuanto a si Sercoysa se benefició de esta certificación, Hernández admitió desconocerlo y afirmó que en la fecha en que se produjo la firma, él no estaba trabajando en la empresa ni tampoco en la Diputación provincial "porque la obra fue adjudicada en 2006".

Actualmente y, según puntualizó Hernández, la obra del vial de Lira sólo tiene terminada una parte, y la otra "está pendiente de los permisos" de la Confederación Hidrográfica del Noroeste.