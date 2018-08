El Hotel Atlántico de A Coruña, a la espera de su reapertura tras el cambio de concesión

Publicado 22/08/2018 14:00:04 CET

Hotusa, la nueva arrendataria, subrogó a los trabajadores

A CORUÑA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Coruña ha confirmado el cambio de concesión del Hotel Atlántico, que deja de ser NH y pasa a manos de Hotusa, la nueva arrendataria del inmueble. El hotel, situado en los Jardines de Méndez Nuñez, está a la espera de su reapertura.

En rueda de prensa, el concejal de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, ha explicado los trámites en el cambio de concesión del hotel Atlántico, cuyo acto de reversión tuvo lugar en la noche de este martes.

El edil ha asegurado que se han firmado las cartas de subrogación de los empleados, 32 de ellas correspondientes a la propia plantilla del establecimiento. El resto de puestos, hasta los 41 que había, se completarán con personal de limpieza de piso.

Asimismo, Lema ha señalado que por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo para la cesión, venta o alquiler del mobiliario propiedad de Parisiana, antigua arrendataria, y asegura que desde el gobierno local no contemplan sancionar a la concesionaria saliente por no haberlo hecho en el plazo previsto.

REAPERTURA

"No hay plazo de inicio de actividad", ha dicho el concejal, que no ha confirmado la fecha en la que el hotel Atlántico reiniciará su actividad al considerar que es un tema que depende de Hotusa.

El Grupo Hotusa, propietario de Galena Hoteles, se encargará de su explotación durante los próximos años a cambio del pago de un canon anual de 1,5 millones de euros. En total, el Ayuntamiento ingresará 30 millones durante los próximos 20 años.

PSOE

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, José Manuel García, ha acusado a la Marea de "actuar como el peor propietario" y ha tachado de "chapuza" el cambio de concesión. "El ayuntamiento no es un generador de rentas", ha criticado el socialista.

García también ha lamentado que el gobierno local no contemplase otras "alternativas" existentes para esta edificación y que primase "el "precio" ante todo.