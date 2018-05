Indagan si una jueza de Vigilancia Penitenciaria de Lugo se anuncia y ejerce como vidente

Actualizado 31/05/2018 13:35:05 CET

Un hombre que se identifica como "empleado de hogar" de la magistrada: "Quien hace lo del tarot soy yo. Me dio permiso para hacerlo"

LUGO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado diligencias informativas para investigar si la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo, María Jesús García Pérez, se anuncia con pasquines y ejerce como tarotista en un domicilio de la capital lucense.

Fuentes judiciales han confirmado que el promotor ha decidido este mismo jueves abrir las diligencias tras ser informado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que, a su vez, recibió un informe de la Audiencia Provincial de Lugo.

La apertura de estas diligencias informativas constituye un paso previo que deberá determinar si se archiva el caso o se incoa un expediente disciplinario. En la tramitación de este proceso se practicarán actuaciones para "determinar la veracidad de los hechos", lo cual incluye, según han explicado las fuentes judiciales, recabar la postura de la jueza afectada.

En su edición impresa de este jueves, el periódico 'El Progreso' publica que esta jueza, que ejerce en este puesto desde septiembre de 2016, se anunciaba en pasquines como vidente y tarotista a un "precio económico", al tiempo que recuerda que ya fue expedientada por el Cosejo General del Poder Judicial por acudir a juicios, en Santiago de Compostela, con un "gato" y por unas declaraciones cuando ejerció en Cantabria --según la referida publicación--.

Este periódico también escribe el testimonio de un periodista que narra su experiencia de incógnito en una sesión y en la que asegura que fue atendido por la jueza cuando se sometió a la consulta de tarot.

Por su parte, el periódico 'La Voz de Galicia' también se hace eco de la situación de esta jueza en su edición en papel de este jueves, en la cual se cita que estos folletos se colocaban en "parabrisas" de los coches estacionados e incluían un número de teléfono, que contesta una persona identificada como su asistente.

SU "EMPLEADO": "QUIEN HACE LA MOVIDA DEL TAROT SOY YO"

En declaraciones a Europa Press, la persona que contesta al teléfono que aparece en los pasquines ha asegurado que él es su "empleado de hogar" y "no" tiene autorización para "dar su número particular" (el de la jueza). "No está interesada en hablar con la prensa", ha afirmado.

"Quien hace toda la movida del tarot soy yo, me dio permiso para hacerlo y punto. Yo soy el que reparte, el que pone las octavillas, el que coloca la publicidad, y bueno, eso es todo", ha seguido, en respuesta a las preguntas de Europa Press.

"Que pregunte por ella en el juzgado, pero si es preso o pariente... Si no, tampoco la recibirá allí, porque no habla con la prensa", ha zanjado la persona que se ha identificado como su "empleado de hogar". "Te he dicho lo que hay, quien hace todas las movidas del tarot soy yo y punto; a ella puedes localizarla en el juzgado y si eres presa o pariente de los presos", ha finalizado la conversación.