Interior propón ao xefe da Garda Civil en Galicia para o Centro de Intelixencia contra o Terrorismo

O Ministerio do Interior que dirixe Fernando Grande-Marlaska propuxo ao xeneral de brigada Ángel Alonso Miranda, até agora á fronte da Garda Civil en Galicia, para facerse cargo da dirección do Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado (CITCO), en substitución do cesado comisario José Luís Olivera, informaron a Europa Press fontes coñecedoras do nomeamento.

Ángel Alonso Miranda (Verín, 1960) foi nomeado xeral xefe da Garda Civil de Galicia, a 15 Zona na estrutura territorial do instituto armado, en xuño de 2016, a proposta do entón director xeneral da Garda Civil, o 'popular' ferrolán Arsenio Fernández de Mesa.

Antes do seu ascenso ao grao de xeneral de brigada, tamén en 2016, Alonso Miranda fora coronel no Servizo Fiscal da Garda Civil. O seu primeiro emprego foi de tenente no ano 1982, cargo ao que chegou após pasar pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Academia Especial da Garda Civil.

Ao longo da súa carreira, Alonso Miranda desempeñou diferentes postos no instituto armado e ocupou diversos destinos, entre eles o Grupo de Acción Rural (GAR), a Unidade de Servizos Especiais e a Unidade Técnica de Policía Xudicial da Garda Civil. O actual xeral xefe da Garda Civil de Galicia estivo en comisión de servizos en diferentes países como Francia, Bruxelas, Portugal e Romanía.

CRUZAMENTO DE CRÍTICAS

A decisión da súa proposta adoptouse despois do cruzamento de críticas entre sectores da Garda Civil e da Policía Nacional pola substitución á fronte do Gabinete de Coordinación e Estudos dependente da Secretaría de Estado. O equipo de Grande-Marlaska apostou para este relevante posto por un comisario, José Antonio Rodríguez, pondo fin á tradición de que un garda civil estivese á fronte deste Gabinete.

De feito, o xefe do Gabinete de Coordinación saínte, o coronel Juan Hernández Mosquera, dixo 'non' á proposta oficial de Interior para dirixir o CITCO, un organismo que Grande-Marlaska dixo no Congreso que quería potenciar ao consideralo un "elemento nuclear" na loita antiterrorista, especialmente pola ameaza yihadista.

Interior ultima o nomeamento oficial do director do CITCO coa idea de que participe na reunión prevista para este venres da mesa de avaliación da ameaza antiterrorista que se celebra na sala de crise do Ministerio coa asistencia dos máximos responsables dos Servizos de Información da Policía e a Garda Civil.

É nesta mesa de avaliación revísanse os últimos informes en materia de seguridade, con especial atención á ameaza que representa o terrorismo yihadista. España mantén desde o 26 de xuño de 2015 o Nivel 4 (sobre 5) de Alerta Antiterrorista.

O CITCO é o órgano que vela pola coordinación e a repartición de competencias policiais. Estivo dirixido polo comisario Olivera desde a súa creación a finais de 2014. Cobrou notoriedade, por exemplo, após o atentado xihadista en Cataluña do pasado 17 de agosto, xa que o xuíz instrutor da Audiencia Nacional, Fernando Andreu, encargoulle que impulsase a investigación baixo segredo de sumario.

En concreto, o xuíz pediu que se investigase a posible conexión que a célula yihadista tiña co estranxeiro, principalmente con Francia, Marrocos e Bruxelas. A decisión adoptouse en reunión á que asistiron a cúpula fiscal e os máximos responsables de Información dos Mossos d'Esquadra, Garda Civil e Policía Nacional. Segundo explicaron fontes xurídicas, as conclusións de cada Corpo policial debían canalizarse a través do CITCO.