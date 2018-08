Javier Losada apela ao diálogo e espera que se cumpran os servizos mínimos na folga do taxi

Publicado 30/07/2018 15:25:41 CET

O alcalde de Santiago expón a posibilidade de aumentar o transporte público para paliar os efectos sobre o turismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, apelou ao diálogo co sector do taxi e mostrou a súa confianza en que se cumpran os servizos mínimos na folga que arrincou este luns e que está convocada até as 00,00 horas do mércores.

En declaracións aos medios, Losada referiuse á folga de taxistas en protesta polas licenzas de aluguer de vehículos con condutor (VTC). Fíxoo após manter un encontro este luns co alcalde de Santiago, Martiño Noriega; quen indicou que o consistorio estuda "reforzar" o transporte público na cidade ante os efectos que os paros poidan provocar no turismo.

Ademais, Noriega apuntou que exporá á Xunta que se fortaleza a liña de servizo de transporte que conecta a cidade co aeroporto de Lavacolla; á vez que sinalou que non ten "constancia" de que Santiago supere a media galega de licenzas VTC. "Isto non foi exposto polo sector nas reunións", remarcou, para logo defender que "o problema en Galicia e Santiago non é da mesma dimensión" que no resto do Estado.

Pola súa banda, o delegado do Goberno lembrou que o ministro de Fomento, José Luís Ábalos, xa expuxo a posibilidade de que os concellos e as comunidades autónomas comecen a "formar parte" do sistema de concesión de licenzas VTC, un ofrecemento que Losada confía en que sexa tido en conta.

Así, sinalou que o Executivo de Pedro Sánchez "puxo as bases para conseguir un acordo", polo que apela ao "diálogo" e a procura de "puntos de encontros" co sector para desbloquear a situación.

Doutra banda, asegurou que o problema coas licenzas VTC "vén de atrás", o que lle levou a acusar ao anterior Goberno do popular Mariano Rajoy de ter "opcións de pór moitas pezas legais para que estes problemas que xorden co sector do taxi non pasasen".

"Levamos dous meses escasos de goberno e imos tentar solucionalo, pero isto vén de atrás. En 2013 e 2014 terían que facerse cousas que, por non facelas, deron lugar a sentenzas xudiciais a razón dunhas licenzas feitas por silencio administrativo", concluíu.