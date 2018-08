Javier Losada apela al diálogo y espera que se cumplan los servicios mínimos en la huelga del taxi

Actualizado 30/07/2018 15:24:33 CET

El alcalde de Santiago plantea la posibilidad de aumentar el transporte público para paliar los efectos sobre el turismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha apelado al diálogo con el sector del taxi y ha mostrado su confianza en que se cumplan los servicios mínimos en la huelga que ha arrancado este lunes y que está convocada hasta las 00,00 horas del miércoles.

En declaraciones a los medios, Losada se ha referido a la huelga de taxistas en protesta por las licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC). Lo ha hecho tras mantener un encuentro este lunes con el alcalde de Santiago, Martiño Noriega; quien ha indicado que el consistorio estudia "reforzar" el transporte público en la ciudad ante los efectos que los paros puedan provocar en el turismo.

Además, Noriega ha apuntado que planteará a la Xunta que se fortalezca la línea de servicio de transporte que conecta la ciudad con el aeropuerto de Lavacolla; al tiempo que ha señalado que no tiene "constancia" de que Santiago supere la media gallega de licencias VTC. "Esto no fue planteado por el sector en las reuniones", ha remarcado, para luego defender que "el problema en Galicia y Santiago no es de la misma dimensión" que en otros puntos del Estado.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha recordado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya planteó la posibilidad de que los ayuntamientos y las comunidades autónomas comiencen a "formar parte" del sistema de concesión de licencias VTC, un ofrecimiento que Losada confía en que sea tenido en cuenta.

Así, ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha puesto las bases para conseguir un acuerdo", por lo que apela al "diálogo" y la búsqueda de "puntos de encuentros" con el sector para desbloquear la situación.

Por otro lado, ha asegurado que el problema con las licencias VTC "viene de atrás", lo que le ha llevado a acusar al anterior Gobierno del popular Mariano Rajoy de haber tenido "opciones de poner muchas piezas legales para que estos problemas que surgen con el sector del taxi no pasasen".

"Llevamos dos meses escasos de gobierno y vamos a intentar solucionarlo, pero esto viene de atrás. En 2013 y 2014 tendrían que haberse hecho cosas que, por no hacerlas, dieron lugar a sentencias judiciales a razón de unas licencias hechas por silencio administrativo", ha concluido.