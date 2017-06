Jesús Vázquez, reacio a la moción de confianza, busca unos presupuestos "negociados" en Ourense

Publicado 24/06/2017 11:57:00 CET

Admite que le gustaría "ver realizados" sus proyectos, pero rechaza "autoproclamarse candidato" para 2019 y no se ve "30 años de alcalde"

Reivindica su "perfecta sintonía" con Baltar y confía "en la palabra" del ministro de Fomento cuando "garantiza" la variante exterior del AVE

OURENSE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez (PP), no renuncia, en el ecuador del mandato, a que sus primeros presupuestos salgan adelante a través del diálogo, reacio a la vía de la moción de confianza. Sin embargo, reconoce que, aunque el borrador está sobre la mesa, "no" hay avances en la "negociación" con la oposición, a la que acusa de "ahogar" a la ciudad en busca de "un puñado de votos".

Muy duro con la actitud de la oposición en la ciudad de As Burgas, en una entrevista con Europa Press, el regidor ha defendido que el grupo de gobierno "tiene las manos tendidas al diálogo", pero solo ha recibido de sus rivales negativas e incluso alguna "manzana envenenada".

Así, aunque defiende la "normalidad" retomada tras un final convulso del mandato anterior marcado por las operaciones judiciales y asegura que el gobierno "trabaja y a muy buen ritmo", cree que "facilitaría" la tarea contar con unos presupuestos aprobados o con el plan general de ordenación municipal (PGOM), toda vez que la ordenación urbanística provisional de 2011 fue anulada por la Justicia.

Sobre los presupuestos, recuerda que el PP presentó un borrador con una cifra de en torno a 100 millones de euros, que se "ajusta" a las exigencias de la normativa estatal y que incide en lo social.

"Es un borrador abierto y estamos tratando de negociar. Nosotros no podemos aprobarlos solos porque no tenemos la mayoría suficiente", reconoce el regidor, quien ha lamentado que, por el momento, "no" haya avances con ningún grupo --el PP gobierna con 10 ediles, mientras que Democracia Ourensana (D.O.) suma ocho, el PSOE seis y Ourense en Común, tres--.

MOCIÓN DE CONFIANZA: PRESUPUESTOS "DESACREDITADOS"

Preguntado, ante la falta de avances que constata, si se plantea la vía de la moción de confianza, a la que han recurrido ya otros regidores como el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, se muestra reacio e insiste en que su preferencia es la "negociación". "Siempre uno se plantea todas las opciones, pero creo que hay que ser consecuente. Unos presupuestos negociados tienen un efecto positivo para la ciudad porque generan credibilidad en los políticos", ha esgrimido.

Sin embargo, ha contrapuesto que, si un alcalde recurre a la moción de confianza, la pierde y después las cuentas quedan aprobadas ante la "incapacidad" de sus rivales para promover una moción de censura, los presupuestos nacen "sin apoyo" y "desacreditados desde el primer momento", por lo que "no se produce el mismo efecto positivo".

"Buscamos la normalidad de unos presupuestos negociados. No hay peor actitud que la de intentar sacar votos a costa de asfixiar a la ciudad y creo que los vecinos se dan cuenta", ha advertido, antes de concretar que, "en unos días", el gobierno tendrá "el texto refundido" del PGOM para presentar a la oposición, pero teme la misma actitud.

"Ellos siempre piden informes, contrainformes... y el tiempo está pasando", ha explicado, antes de subrayar que, precisamente por este motivo, "no se puede dar" una fecha tope de aprobación de las cuentas.

"DIFÍCIL" UNA 'GRAN COALICIÓN' CON EL PSOE

Preguntado por la sombra de la moción de censura que sigue planeando sobre el gobierno ourensano, ha recordado que ya es un alcalde "reprobado" y que no se le dieron "ni cien días de margen", antes de incidir en que, en todo caso, los "enfrentamientos entre los partidos de la oposición" dificultan el paso.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que una moción de censura y un posterior gobierno con "tres partidos tan distintos" --D.O., PSOE y Ourense en Común-- llevaría a la ciudad a su "mayor fracaso". "Creo que ellos mismos saben que sufrirían la mayor de las derrotas si la ciudadanía viese sus zancadillas. (...) Lo suyo es 'ni contigo, ni sin ti'", ha zanjado.

Sobre la posibilidad de que haya un acercamiento al PSOE y que, de algún modo, se pueda activar una 'gran coalición' local que dé más estabilidad al gobierno, ha lamentado que los socialistas hayan hecho "un doble juego". "Antes de las elecciones decían que favorecerían la gobernabilidad, pero no han cumplido", ha criticado.

Así las cosas, ve "difícil" esta 'gran coalición' a estas alturas del mandato y en vista de la actitud que han mantenido hasta el momento. También considera que a los socialistas "les dificultan muchísimo las actuaciones" sus propios "conflictos internos".

VARIANTE EXTERIOR DEL AVE

Pese a todas las "dificultades", ha defendido que en su gobierno se han dado pasos importantes y ha ejemplificado con asuntos como la estación intermodal o el proyecto de la circunvalación norte. "Han sido muchos los logros en poco tiempo y también van a necesitar su tiempo de ejecución", ha destacado Vázquez.

En cuanto a la variante exterior del AVE, ha asegurado que él confía "en la palabra dada" por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, e insiste en que él seguirá exigiendo esta inversión que había sido "comprometida previamente". "Pero también compartimos la prioridad de que el AVE a Galicia llegue en 2019. Galicia, y Ourense en concreto, necesitan esa conexión con Madrid en 2 horas y 20 minutos", ha zanjado.

"SINTONÍA PERFECTA" CON BALTAR

Frente a las voces que ponen en duda que tenga buena relación con el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, Manuel Baltar, ha replicado que entre ambos "la sintonía es perfecta". "Las relaciones son perfectas", ha reafirmado, antes de argumentar: "en todo lo que hemos pedido y ha tenido la posibilidad de cumplir, ha respondido".

Por ejemplo, ha apuntado que, igual que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se propone impulsar Ourense como "ciudad balnearia", Baltar "también está en este proyecto", una actitud que agradece.

Del caso de supuesto acoso sexual contra Baltar y que no solo ha sido archivado, sino que la Fiscalía pide abrir juicio contra la mujer denunciante, ha rechazado "opinar" y ha señalado que, como representante público, "respeta" las decisiones judiciales "siempre". Lo "único" que pide a la Justicia es "más celeridad" si es posible, "para evitar especulaciones y dimes y diretes que dañan mucho".

Acerca de si da por superada la confrontación en Ourense entre el 'baltarismo' y afines a Feijóo, ha replicado que "no hay ningún enfrentamiento en el partido ni en la ciudad ni en la provincia". "Hay una situación correcta, un presidente local, uno provincial, uno autonómico y uno nacional. Hay unas escalas y yo apuesto también por el acuerdo dentro del partido", ha zanjado.

"VUELCO" EN LAS CIUDADES

Sobre las elecciones municipales de 2019, ha augurado un "vuelco" en las ciudades a favor del PP y, en lo que atañe a Ourense, ha afirmado que él no va a "autoproclamarse candidato" porque es el PPdeG el que debe decidir. En todo caso, sobre si le haría ilusión, ha contestado que a él le gusta "trabajar por su ciudad" y que desearía "ver realizados" sus "proyectos y compromisos".

En cuanto a la limitación de mandatos, Vázquez, quien afirma que él "pidió" en su día encabezar la lista del PP ourensano a las últimas municipales, ha replicado que no se ve "30 o 40 años de alcalde" y que, a título personal, no ve "bueno" que un dirigente permanezca en la misma "silla" muchos años.

"Pero también es cierto que un proyecto de una ciudad no se hace en dos ni en cuatro años", ha reflexionado, sin pronunciarse acerca de si Feijóo debe optar o no por cuarta vez a la Xunta. "Falta mucho, la decisión le corresponde a él y yo no veo la necesidad de presionar a nadie", ha concluido.