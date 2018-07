Jorge Suárez defiende que el proyecto de Ferrol en Común "llegó para quedarse"

Publicado 02/07/2018 18:59:48 CET

El regidor ferrolano considera "legítima" la participación de nuevas formaciones en las elecciones, aunque la fragmentación "nunca es buena"

FERROL, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El III Encontro Municipalistas celebrado el sábado en el Ateneo Ferrolán ha marcado la hoja de ruta de Ferrol en Común (FeC) de cara a las elecciones municipales del año 2019, donde Jorge Suárez aspira a repetir en la alcaldía de la ciudad.

"Yo pertenezco a Ferrol en Común, una candidatura que no se presenta contra nadie, tenemos un proyecto de ciudad, consolidado y formado por un grupo de personas que tienen ganas de aportar frescura, no solo de rostros amables, sino también a nivel político", afirmaba Jorge Suárez en la mañana de este lunes, haciendo una valoración de lo sucedido, al tiempo que ha recalcado que este proyecto "llegó para quedarse".

A su vez, el regidor ferrolano respetaba que "dentro de todo el arco ideológico puede presentarse cualquier organización política". No obstante, ha apuntado que en el III Encontro Municipalista "no había que mirar para los lados": "Había que mirar para nosotros mismos y para la ciudad".

Así, ha anunciado que el camino a seguir de cara a las elecciones municipales de 2019 "será crear una lista mediante el sistema de primarias lo más solvente posible para transformar la ciudad".

En este sentido, ha llamado a que esto sea algo que también debería realizar el resto de organizaciones políticas, "aunque las agresiones no son buenas, vengan de izquierda o de derecha". "Y cada uno tiene que mirar por su proyecto, ha proseguido.

FRAGMENTACIÓN DEL VOTO DE LA IZQUIERDA

En esta valoración, el alcalde de Ferrol no podía pasar por alto la creación de las dos nuevas fuerzas políticas que se han presentado en los últimos días, como son Marea de Ferrol --en la que forma parte la concejala expulsada de la formación de Suárez y actualmente no adscrita, Esther Leira-- y Actúa Ferrol --liderada por el ex presidente de FeC, Carlos del Río--.

Esta fragmentación "nunca es buena", según ha afirmado el regidor recordando lo sucedido en las elecciones municipales de 2015, donde habían concurrido a los comicios tanto su formación como Marea Ártabra, algo que ve "legítimo, pero que no es lógico", según ha puntualizado.

En este contexto, ha explicado que los casi 1.400 votos que obtuvo Marea Ártabra "se quedaron a trece votos de tener un concejal", y en caso de ir en la misma lista, FeC "podría haber tenido con esos votos ocho o incluso nueve concejales".

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE 2018

En otro orden de cosas, el alcalde de Ferrol también se ha alegrado de la publicación en la mañana de este lunes de la aprobación definitiva de los presupuestos en el Boletín Oficial de la Provincia, con un importe total de 69.172.261,29 euros, por lo que ha recordado "que son posibles luego de un camino de negociaciones, pactos y mucho trabajo en las diferentes áreas".

Así, Suárez ha expresado que "esperan aplicarlos en este mandato" para que puedan ser licitados los contratos de las inversiones para realizar "cuanto antes" las obras más importantes y de consenso de toda la corporación ferrolana, como son la pasarela de Santa Mariña y las reformas de la Plaza de Armas, del mercado de Caranza y de los bloques de Recimil, en las calles Ares y Narón.