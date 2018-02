El jurado declara culpable al hombre que mató a otro con una plancha en Nigrán

Actualizado 02/02/2018 16:46:20 CET

VIGO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la causa contra el varón ucraniano Igor V., acusado de matar a un compatriota con el que convivía en Nigrán (Pontevedra) de un golpe en la cabeza con una plancha, le ha considerado culpable de un homicidio por dolo eventual.

Así, por siete votos frente a dos, los miembros del jurado han considerado que el hombre acabó con la vida de la víctima con 'dolo eventual', al haberle dado un golpe "sin intención de matarle, pero consciente de que si le daba con una plancha, podía causarle la muerte".

La lectura del veredicto ha tenido lugar a última hora de la mañana de este viernes en la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, día y medio después de iniciar la deliberación, una vez que la presidenta del Tribunal entregó este jueves al jurado el objeto de veredicto --hechos sobre los que tiene que decidir--.

Asimismo, el jurado considera no probado, por unanimidad, que el fallecido llegase amenazar con un cuchillo al acusado; pero también entiende que no hay agravante de superioridad porque, a pesar de que la víctima había ingerido alcohol, "no iba tan bebido como para no enterarse" de lo que ocurría.

Finalmente, no se ha estimado procedente la aplicación de beneficios de remisión condicional de la pena, ni tampoco que se le conceda el indulto total o parcial, por unanimidad en ambos casos. A continuación, la presidenta del Tribunal ha dado las gracias a los integrantes del jurado por su colaboración durante el juicio y ha disuelto el jurado.

LA DEFENSA ESTUDIA RECURRIR

Este veredicto supone una pena a medio camino entre la petición de la fiscal, que solicitaba 15 años de prisión por un delito de homicidio, y la de la defensa, que reclamaba su libre absolución o, subsidiariamente, una condena por homicidio imprudente.

Después de conocerse el veredicto, la letrada de la defensa ha avanzado que, una vez que haya sentencia, analizará el contenido de la misma y estudiará presentar un recurso, ya que, ha remarcado, el acusado "no está de acuerdo" con la resolución porque mantiene que actuó en legítima defensa, y pide su libre absolución o que se le condene por homicidio imprudente.

Por su parte, la Fiscalía ha insistido durante el juicio en la culpabilidad de Igor V. y ve acreditado que, cuando la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol, le causó el golpe mortal y "le dejó desangrándose" sin intentar "salvarle". Además, considera que era consciente de lo que hacía porque "recogió las cosas" --tiró unos trapos a la basura y puso la plancha en la entrada de la casa--.

El miércoles, en el último turno de palabra, el acusado pidió perdón por lo ocurrido, pero insistió en que no fue su "voluntad" matarle sino que el fallecido fue el que le amenazó a él y el que "entró con un cuchillo en una habitación oscura". "Siento muchísimo que haya fallecido, no fue mi voluntad, no cogí yo el cuchillo para matarle", remató.