Leiceaga cree que el PSdeG debe "organizar mejor" las primarias para no sobrepasar "límites" en el debate en público

Publicado 03/12/2017 19:38:33 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha opinado que su partido debe "organizar mejor" las primarias porque, a su juicio, existen "límites al debate político que se pude dar en público" que "no se deberían traspasar".

Leiceaga ha hecho esta reflexión en una entrevista este domingo en la Radio Galega, en la que ha defendido que desde la dirección del partido "no hay ningún ánimo" de apoyar explícitamente a ninguna candidatura para las secretarías provinciales, aunque reconoce que, evidentemente, cada uno tiene "su posición".

"Salga quien salga son todos militantes del partido, militantes conocidos y cualificados. Hay que trabajar con ellos a partir de su elección, de la mejor manera posible y sin que existan fricciones", ha remarcado.

Así, ha aseverado que, tras las primarias provinciales --que se iniciaron este domingo en Pontevedra y Lugo--, los siguientes pasos a seguir son "marcar las posiciones políticas" desde la dirección del partido para "impulsar un trabajo más eficiente en la organización", una tarea en la que está convencido que las estructuras provinciales "van a colaborar realmente".

DESLIZA UNA CRÍTICA A EN MAREA

Durante la entrevista, Fernández Leiceaga ha deslizado una crítica velada a En Marea luego de la constitución de la comisión de estudio de los incendios forestales en el Parlamento gallego, en la que la formación rupturista quedó fuera de la mesa de este órgano.

"No quiero interpretar esto como un intento de un sector de En Marea por enmendarle la plana a su portavoz por apoyar sin más la constitución de la comisión. No sé si fue así o no, espero que no sea así", ha indicado.

"No entiendo por qué hay este intento de cuestionar una comisión que echa a andar con el deseo expreso de todos de poder llegar a un gran consenso, a un gran acuerdo", ha concluido.