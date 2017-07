Leiceaga sobre liderar el PSdeG: "Tengo un grado de conocimiento que los otros dos precandidatos no tienen"

Publicado 23/07/2017 17:03:39 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha emplazado al final del mes de agosto para anunciar si presenta su candidatura a la Secretaría Xeral de los socialistas gallegos, un puesto para el que se ve con "más experiencia política" que las personas que ya se han postulado públicamente: Gonzalo Caballero y Juan Díaz Villoslada.

"Yo realmente pienso que en una situación política compleja como esta, a veces se precisa un poco más de experiencia política, de gestión de colectivos y de, si se quiere, capacidad de interlocución en la sociedad con otras fuerzas políticas. Y yo creo que ahí puedo aportar algo más yo; yo tengo un grado de conocimiento que los otros dos precandidatos u otras personas no tienen".

Así se ha expresado Leiceaga este domingo en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha asegurado que todavía no tiene una decisión firme sobre si se presentará a las primarias. "Mi predisposición no es negativa pero mantengamos una cautela. Ahora incluso estoy más inclinado por el sí que por el no", ha apostillado.

De este modo, cree que su trabajo al frente del grupo parlamentario es un buen aval en el caso de que decida presentarse a la carrera por liderar el PSdeG. Además, ha incidido en que, en caso de que concurra al proceso y no salga escogido, se hará a un lado porque "lo importante es el futuro del partido".

Una carrera en la que, por el momento, parecen haberse postulado ya dos personas: el vigués Gonzalo Caballero y el diputado Juan Díaz Villoslada. Del primero, Leicega ha opinado que tiene "una amplia trayectoria como militante" y define a su compañero en O Hórreo como un "parlamentario eficaz muy centrado en los asuntos de administración pública y de lucha contra la corrupción".

ANGROIS

"Es una pena que un presidente como Feijóo pueda bajarse a estas cosas de hablar del aprovechamiento del dolor de las víctimas para hacer política", ha declarado Leicega en referencia a las declaraciones de esta semana del jefe del Ejecutivo autonómico en las que criticó a los socialistas por su cambio de parecer respecto a la creación de una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia.

A un día de que se cumplan cuatro años del siniestro de Angrois, que causó 80 muertos y dejó más de 100 heridos, el portavoz socialista defienda que su partido hizo "un ejercicio de coherencia aunque no se entienda bien".

"Siempre dijimos que la Comisión tenía que crearse en el Comgreso y al final el partido lo acepta. En el Parlamento de Galicia no habría los medios para avazar en la investigación técnica o política y tenemos ejemplos como el caso de la Comisión de las Cajas".

PSOE Y NACIÓN

Este martes se celebra el Día de Galicia que el PSdeG, como es tradición, celebrará en Rianxo (A Coruña). Cuestionado sobre cómo define su partido a Galicia, Leiceaga ha afirmado que lo hacen como "nacionalidad histórica".

"Definimos a Galicia en nuestros estatutos como una nacionalidad histórica y de todos es conocido que un sinónimo de nacionalidad es nación a muchos efectos. Lo cual no quiere decir que la soberanía resida en otro sitio que no sea el conjunto del pueblo español. En términos de contenido político, ese es el límite", ha concluido.