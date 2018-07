Libertad para los cuatro detenidos por el atropello mortal de Vigo

Actualizado 27/04/2015 16:37:49 CET

El conductor está imputado por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, y los demás lo están sólo por este último delito

VIGO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres de los detenidos por el atropello mortal a una mujer en Vigo, tras el que se dieron a la fuga, han quedado en libertad provisional después de comparecer en el juzgado. Una cuarta persona, una mujer, también fue puesta en libertad en la propia Comisaría de Policía.

Los tres detenidos que acudieron a media mañana de este lunes al juzgado, entre ellos el conductor, pasaron poco después de las 13,00 horas a disposición del Juzgado de Instrucción número siete, en funciones de guardia.

Según las fuentes consultadas, el conductor declaró ante la jueza que no vio a la septuagenaria y no se dio cuenta del accidente, y sólo uno de los ocupantes del vehículo reconoció que "sí se percató" de algo, aunque ninguno esclareció por qué no auxiliaron a la víctima.

Las mismas fuentes han indicado que, por parte de la Fiscalía, no se pidió prisión para ninguno de los jóvenes --todos ellos de entre 20 y 25 años, según fuentes policiales--, tras lo que fueron puestos en libertad provisional.

El conductor de la furgoneta que atropelló a la septuagenaria está imputado por un delito de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, mientras que los demás están imputados únicamente por este último delito.

ATROPELLO

Tal y como ha comunicado la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 11,00 horas de este domingo en la confluencia de Subida Hermide con la Rúa Salgueiro, en la parroquia viguesa de Candeán, cuando una furgoneta conducida por un varón atropelló fuera de paso de peatones a una mujer de 77 años.

Personal de Urxencias Médicas-061 se desplazó hasta el lugar y trató sin éxito de reanimar a la atropellada, pero sólo pudo certificar su fallecimiento poco después.

Agentes de la Policía Local se entrevistaron con varios testigos, que informaron de que el vehículo implicado en los hechos --una furgoneta de color blanco-- se había dado a la fuga sin detenerse, y aportaron la descripción del conductor.

Así, se dio aviso a todas las unidades en servicio, además de a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, para tratar de localizarle. Esa misma tarde, las fuerzas y cuerpos de seguridad hallaron la furgoneta y al presunto autor del atropello en Río Frío, en la parroquia redondelana de Chapela.