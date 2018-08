Limpian la pintada de la Catedral y se evaluará otra intervención para eliminar manchas azules

Actualizado 07/08/2018 14:48:22 CET

El conselleiro de Cultura destaca una restauración "exitosa", aunque "puede quedar algún pigmento impregnado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA/OURENSE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pintada realizada en una estatua de la fachada de Praterías de la Catedral de Santiago ha sido limpiada casi en su totalidad, si bien todavía se aprecian restos de pigmentos de color azul.

Si bien ya se han borrado las pintadas con la palabras Kiss y los bigotes y ojos dibujados que emulaban a uno de los componentes de esta banda de rock, todavía queda color azul en el libro y la cara esculpidos en la escultura del siglo XII en la que se realizaron.

Así, la Fundación Catedral explica a Europa Press que "se intentará" una nueva intervención para el borrado de los pigmentos azules todavía visibles, pero existe la dificultad de que "el mármol no soporta más limpieza" y su relieve puede sufrir daños.

El equipo de técnicos que se encarga de la restauración de la Catedral trabajó en la eliminación de la pintada durante la noche del lunes. Así, el grueso del trabajo ya ha concluido y la figura ha quedado limpia. Para estas tareas se han utilizado un láser y disolvente, tras hacer previamente pruebas de aplicación sobre piezas de mármol similar.

Este martes la valla habilitada para los trabajos todavía se encuentra colocada. Esta separación seguirá instalada mientras no sequen los productos aplicados, pero se prevé que el miércoles pueda retirarse.

"PUEDE QUEDAR ALGÚN PIGMENTO IMPREGNADO"

Al respecto, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha destacado este martes en unas declaraciones en Ourense que la limpieza está siendo "exitosa" en un material "de más de 800 años", aunque "puede quedar algún pigmento impregnado". Con todo, ha avanzado que la fachada "quedará bien".

Román Rodríguez ha asegurado que la pintada se realizó "con una especie de rotulador" y ha recordado "la suerte de tener en la Catedral una serie de máquinas muy especializadas de rayos láser" que permiten hacer limpieza y que estaban estos días en el templo "porque se acaba de finalizar el trabajo de limpieza del Pórtico de la Gloria". "De no ser así, habría que alquilarlas con un coste importante", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha explicado en una entrevista con la Cadena SER que la limpieza "se ha retrasado porque falta un láser", si bien se ha mostrado "optimista" y "no habrá ningún problema con la restauración".

Desde que el lunes la Catedral amaneciese con una de sus estatuas pintadas muchos curiosos se han acercado a fotografiar la imagen, en unos días en los que hay largas colas tanto para entrar al templo como para poder visitar el Pórtico de la Gloria.

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DEL AUTOR

Asimismo, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha insistido este martes en que la Xunta aplicará "con toda contundencia" la ley de patrimonio cultural contra la persona autora de la pintada en la fachada de Praterías de la Catedral de Santiago de Compostela.

"Vamos a trabajar para que la Policía pueda identificar a la persona autora de este atentado cultural. Una vez que así sea, vamos a aplicar con toda contundencia la ley de patrimonio cultural. Nos parece un auténtico atentado, sin ningún tipo de sentido", ha comunicado el conselleiro en el Pazo de Trasalba (Ourense) tras una reunión con el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar.

En esta misma línea, Rodríguez ha hecho un llamamiento a la "concienciación" y a la "importancia del patrimonio', que "no solo es una parte identitaria, sino también una fuente económica". 'No podemos entender el fenómeno Xacobeo o la actividad promocional desde el punto de vista turístico si no respetamos y no valoramos el patrimonio", ha añadido.

"Hay que confiar en que la policía haga su trabajo e identifique a la persona que ha hecho esto. A partir de ahí, tomaremos medidas contundentes y ejemplificadoras para que no se vuelva a repetir, porque realmente es un auténtico atentado que no tiene ningún tipo de sentido y no beneficia a nadie. Perjudica a todos y a lo que más queremos y más nos identifica, como es la fachada de Platerías", ha abundado.

"Es más el hecho simbólico y cultural que el hecho físico contra una escultura del siglo XII que forma parte de la fachada de Platerías, uno de los espacios culturales y patrimoniales más importantes no solo de Galicia, sino también de Europa", ha subrayado el conselleiro.