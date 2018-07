En Marea cuestiona la "credibilidad" de Feijóo como "defensor del pueblo de Galicia" tras años "afónico" con Rajoy

Publicado 18/07/2018 16:46:12 CET

LUGO / FERROL, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha denunciado la "poca credibilidad del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, al erigirse, dijo, en el "valedor --defensor-- de Galicia", tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después de mantenerse "afónico" y en "absoluto silencio" durante los años de Mariano Rajoy en La Moncloa.

Así, ha puesto el acento en la "escasa resonancia" en cuanto a las reivindicaciones para la provincia de Lugo, "no consiguiendo nada en relación a la línea A Coruña-Lugo y Lugo Ourense". "Como tampoco consiguió ningún compromiso para A Mariña, el tren entre Ferrol y Ribadeo, que son los trenes (de cercanías) que utilizaríamos los gallegos", ha apuntado.

"Feijóo ha permanecido dos años afónico con respecto a Galicia y ayer (por este martes) no consiguió ningún compromiso porque previamente no había ningún compromiso. En estos dos años solo hizo carrera por si mismo", ha censurado Villares, quien ha dicho que a En Marea "no le interesa" si apoya a Pablo Casado o Sáez de Santamaría.

"POCO AMBICIOSA"

Sobre el encuentro también se pronunció el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, quien ha considerado "poco ambiciosa" la actitud del presidente de la Xunta en su reunión y ha apostado por que el Estado transfiera las competencias en materia vial y ferroviaria.

Así, consideró que se trata de un presidente que "desprecia a todo autogobierno y todas las opciones de soberanía que tiene este país" y ha recordado que, sobre pedir que se respeten los plazos de 2019, que ya fueron "retrasados por el PP en los últimos años".

Además, Antón Sánchez recordó la necesidad de la transferencia de las competencias de la AP-9. "Aun estando de acuerdo" esta solicitud (coinciden todos los grupos del Parlamento), el viceportavoz de En Marea ha considerado que es "poca ambiciosa para el presidente de un país".

En este sentido, y tras incidir en la reclamación de competencias como la ferroviaria, Antón Sánchez ha lamentado que en nueve años "no se ha conseguido ninguna transferencia."

El dirigente de En Marea también ha lamentado que en Galicia no existe "una financiación autonómica justa", con el que se solucionaría el "perder peso respecto al conjunto del Estado", y ha pedido también una "reforma de la financiación local" para dar a los ayuntamientos un "trato justo".