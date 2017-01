En Marea denuncia que iniciativas aprobadas en el Parlamento de Galicia "no se cumplen"

Publicado 23/01/2017 13:42:36 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de En Marea Eva Solla ha denunciado que iniciativas aprobadas en el Parlamento de Galicia "caen en saco roto" y "no se cumplen" como la solicitud de traspaso de competencias en salud penitenciaria por parte de Gobierno central a la Administración autonómica.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, la también vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento ha avanzado que en esta misma jornada llevará al órgano de gobierno de la Cámara una propuesta para pedir información a la Xunta sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la iniciativa aprobada en mayo de 2015 sobre esta cuestión.

Y es que, según ha censurado, son "múltiples" las ocasiones en las que se aprueban iniciativas que "caen en saco roto", hecho ante el que, en su opinión, la Mesa del Parlamento "debería preocuparse por el cumplimiento".

"Máxime cuando estamos hablando de una iniciativa que se aprobó por mayoría de todos los grupos presentes en esta Cámara", ha asegurado la parlamentaria de En Marea que ha calificado de "vergonzoso" que los diputados "no sepan que ocurren" con las propuestas aprobadas.

Por ello, ha avanzado que, en el caso de que su propuesta no sea aprobada por la Mesa, En Marea estudiará tomar otras medidas como la petición de "modificación del reglamento del Parlamento ya que "no es normal que ante "todo lo que no tenga obligatoriedad no se ofrezca ningún tipo de explicación de por qué no se cumple".